Hospodárenie Malaciek za rok 2019 je s vyše 700-tisícovým prebytkom

Malacky 11. júna (TASR) – Hospodárenie Malaciek za rok 2019 sa skončilo s prebytkom vo výške 741 805 eur, pri odrátaní nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa plusový výsledok rovná sume 602 034 eur. Vyplýva to z návrhu záverečného účtu, ktorý samospráva predloží na rokovanie mestského zastupiteľstva vo štvrtok 18. júna, informácie už zverejnilo mesto na webe.



Prebytok navrhuje vedenie mesta presunúť do rezervného fondu. Rovnaký presun by sa mal týkať aj ďalších 1,1 milióna eur ako zostatku finančných operácií. Tieto peniaze by slúžili na krytie zámeru výstavby novej športovej arény alebo ako rezerva pre nepredvídané situácie.



"Máme dostatočnú rezervu na zvládnutie krízy, čo dokazujú výsledky nášho hospodárenia za predchádzajúci rok," skonštatoval primátor Juraj Říha. Poukázal tiež na to, že Malackám sa podarilo investíciami zvýšiť majetok mesta o takmer 4 milióny eur. "Celková zadlženosť mesta k 31. decembru 2019 bola pritom na úrovni 36,49 percenta," doplnil.



Poslanci budú o týždeň takisto schvaľovať čerpanie prostriedkov z už schváleného úveru na konkrétne kapitálové výdavky vrátane 900 000 eur na rekonštrukciu ciest a 520 000 eur na financovanie novej telocvične v Základnej škole Dr. Jozefa Dérera. Štvrtou zmenou rozpočtu reaguje mesto aj na pokles príjmov od štátu o 600 000 eur, preto o rovnakú sumu znižuje svoje bežné výdavky.