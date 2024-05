Malajzia chce investovať 100 miliárd eur do polovodičového priemyslu

Kuala Lumpur 28. mája (TASR) - Malajzia plánuje investície vo výške najmenej 500 miliárd ringgitov (98,17 miliardy eur) do svojho polovodičového priemyslu. Oznámil to v utorok premiér Anwar Ibrahim, keďže krajina v juhovýchodnej Ázii chce posilniť svoju pozíciu v globálnom dodávateľskom reťazci. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Malajzia patrí medzi kľúčových hráčov v polovodičovom priemysle. V uplynulých rokoch krajina prilákala mnohomiliardové investície od popredných svetových firiem vrátane spoločností Intel a Infineon.



Podľa premiéra investícia, o ktorú sa jeho vláda usiluje, bude smerovať do integrovaných obvodov, pokročilého balenia a výrobných zariadení pre polovodičové čipy.



Malajzia chce tiež založiť najmenej desať miestnych spoločností v oblasti dizajnu a pokročilých obalov pre polovodičové čipy s príjmami v pásme 210 miliónov až 1 miliarda USD, povedal premiér v prejave na podujatí v tomto odvetví.



Krajina juhovýchodnej Ázie vyčlení 5,3 miliardy USD (4,89 miliardy eur) na podporu a splnenie týchto cieľov, dodal premiér. Nešpecifikoval však časový plán na splnenie cieľov.