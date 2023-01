Malajzia nevylučuje zastavenie dodávok palmového oleja do EÚ

Kuala Lumpur 12. januára (TASR) - Malajzia nevylučuje zastavenie exportu palmového oleja do Európskej únie v reakcii na nedávnu dohodu v Bruseli dovážať do EÚ iba výrobky, ktorých produkcia nie je spojená s odlesňovaním. Informovala o tom agentúra Reuters.



Malajzijský minister pre oblasť komodít Fadillah Yusof povedal, že Malajzia a Indonézia budú rokovať o pravidlách EÚ, ktoré zakazujú dovoz výrobkov spojených s odlesňovaním, dokiaľ dovozcovia nepreukážu, že produkcia tovarov sa nepodieľala na poškodzovaní pralesov. Keďže Európska únia je významným dovozcom palmového oleja, predbežná dohoda z decembra vyvolala v Malajzii a Indonézii búrku nevôle. Obe krajiny sú hlavnými producentami palmového oleja.



"Jedným z riešení je aj jednoducho zastaviť export do EÚ a sústrediť sa radšej na iné krajiny, ak nám EÚ kladie takéto prekážky pri vývoze na jej trh," povedal Yusof. Zároveň však dodal, že Malajzia a Indonézia budú rokovať s ďalšími vývozcami komodity s cieľom bojovať proti európskym pravidlám. "Krajiny združené v Rade producentov palmového oleja (CPOPC) by sa mali spojiť proti "nepodloženým obvineniam" zo strany EÚ aj USA o udržateľnej produkcii palmového oleja," uviedol minister. Tento priemysel patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Malajzii a Indonézii a poskytuje dôležitý zdroj príjmov aj pre drobných farmárov.



Európska únia je tretím najväčším spotrebiteľom palmového oleja na svete. Na malajzijskom exporte sa podieľa približne 9,4 %, dovoz však už postupne znižuje, pričom sa očakáva, že do 10 rokov objem dovozu sa výrazne zníži. V roku 2022 doviezla Únia z Malajzie o 10,5 % menej palmového oleja než v roku 2021.