Malajzijská MAG kúpi 30 Boeingov

Kuala Lumpur 22. marca (TASR) - Spoločnosť Malaysia Aviation Group (MAG), ktorá je materskou firmou malajzijského národného prepravcu Malaysia Airlines, oznámila, že od amerického Boeingu kúpi 30 lietadiel 737 MAX s cieľom zmodernizovať letecký park. Cenu kontraktu spoločnosť nezverejnila. Informovala o tom agentúra AFP.



Objednávka na 30 lietadiel zahrnuje 18 strojov 737-8 a 12 lietadiel 737-10, pričom prvé dodávky sú plánované na rok 2029. Navyše, súčasťou dohody je aj opcia na kúpu ďalších 30 lietadiel.



Spoločnosť MAG, ktorá okrem aerolínií Malaysia Airlines prevádzkuje aj spoločnosti Firefly a MASwings, uviedla, že z letového parku postupne vyradí staršie boeingy 737-800. S tými v súčasnosti lieta Malaysia Airlines.



Pri podpise dohody medzi MAG a Boeingom bol aj malajzijský premiér Anwar Ibrahim. Podľa Shukora Yusofa, zakladateľa poradenskej spoločnosti v oblasti leteckého priemyslu Endau Analytics, ide o politicky citlivú dohodu. "Myslím si, že objednávka na 30 lietadiel s opciou na ďalších 30 strojov od Boeingu má nejakým spôsobom udobriť si Američanov a zabezpečiť, aby americký prezident Donald Trump zmiernil svoj prístup k Malajzii," povedal Yusof pre AFP.



Dodal, že Malajzia môže chcieť týmto kontraktom znížiť obchodný prebytok, ktorý má so Spojenými štátmi. Trump totiž pohrozil vysokými clami krajinám, s ktorými majú USA výrazný obchodný deficit.



V roku 2024 vzrástol dovoz tovaru z Malajzie do USA o 13,7 % na 52,5 miliardy USD (48,49 miliardy eur). USA síce zvýšili svoj vývoz do Malajzie ešte výraznejšie, naďalej však majú s ázijskou krajinou v obchode s tovarom schodok, pričom za rok 2024 dosiahol 24,8 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0827 USD)