Malatinec: Regulácia hazardu sa má meniť cez vládu
Zmeny v regulácii hazardných hier, ktoré presadzujú, môžu podľa neho priniesť dodatočné zdroje do rozpočtu a pomôcť tak aj konsolidácii.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Zmena v regulácii hazardu na Slovensku by sa mala riešiť cez vládny návrh zákona, okrem menšieho pozmeňujúceho návrhu k balíku konsolidačných opatrení, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Dohodli sa na tom s ostatnými koaličnými partnermi nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, informoval v stredu jeden z nich Roman Malatinec. Ak táto dohoda bude naplnená, skupina poslancov zahlasuje za konsolidačný balík.
„Vyhoveli sme našim partnerom. Pôjde jeden malý pozmeňujúci návrh v rámci konsolidácie, ale tá hlavná, nosná téma ako taká pôjde do rokovania vlády. V tejto chvíli si uvedomujeme zodpovednosť, že konsolidačný balík je potrebné schváliť. Stále som dúfal v to, že naši partneri nás vypočujú a nejakým spôsobom nájdeme spoločné riešenie. Našlo sa a verím, že naplníme aj takýmto spôsobom štátny rozpočet,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v NR SR Malatinec.
Zmeny v regulácii hazardných hier, ktoré presadzujú, môžu podľa neho priniesť dodatočné zdroje do rozpočtu a pomôcť tak aj konsolidácii. Pripustil, že ide o citlivú tému a odmietol, že by hazard podporovali. „Ani pre nás nie je táto téma jednoduchá, hazard nikto z nás nemá rád a v našej spoločnosti ohrozuje bežné rodiny, ktoré chceme aj týmto návrhom ochrániť. A tak isto hazard je tu, vždy tu bol a bude a tomu sa neubránime,“ upozornil Malatinec s tým, že štát môže posilniť svoju pozíciu v tejto oblasti.
Priblížil viacero návrhov, ktorých detaily sa však podľa neho ešte dolaďujú. Spomenul napríklad vytvorenie možnosti stávkovania na výsledky číselných lotérií, ktorých prevádzkovateľom je štát, čo rozšíri portfólio služieb štátneho prevádzkovateľa Tipos. Takisto by sa malo vytvoriť prechodné obdobie na zánik licencií v oblasti hazardu, po ktorom už predĺženie činnosti prevádzkovateľa nebude možné. Lepšej regulácie hazardu by malo pomôcť aj zriadenie reprezentatívneho zástupcu prevádzkovateľov hazardných hier na Slovensku, a to Komory prevádzkovateľov hazardných hier.
„Dôsledne sme si v poslednom čase analyzovali technické obmedzenia na strane prevádzkovateľov hazardných hier, z čoho nám vyplýva to, že súčasný zákon obsahuje niektoré technické administratívne obmedzenia, ktoré obmedzujú činnosť, zvyšujú administratívne náklady a naopak znižujú odvody do verejných rozpočtov,“ zhodnotil Malatinec. V tejto súvislosti chcú upraviť fungovanie samoobslužných stávkových terminálov, či zrovnoprávniť „kamenných“ predajcov s prevádzkovateľmi online hazardu. Cieľom je tiež odbúranie nadmernej administratívnej záťaže pre vybraných prevádzkovateľov hazardných hier. Navrhujú tiež umožniť odplatné poskytnutie know-how národnej lotériovej spoločnosti zahraničným prevádzkovateľom.