AZZZ: Obmedzenie prevodu kritickej infraštruktúry ovplyvní investície

Bratislava 4. februára (TASR) – Pokiaľ parlament schváli navrhované podmienenie možnosti prevodu firiem kritickej infraštruktúry súhlasom vlády, bude to mať vplyv na rozhodovanie investorov v týchto firmách o ich zotrvaní na Slovensku prípadne o ďalších investíciách. Práve nové investície však budú v postpandemickom období dôležité na to, aby mohlo Slovensko naštartovať ekonomiku. Uviedol to vo štvrtok pre TASR prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Tomáš Malatinský.



"AZZZ vyjadrila nesúhlas s prijatím takéhoto zákona hlavne takouto formou a v takomto skrátenom čase, bez diskusie, bez prípravy," povedal Malatinský. Členmi AZZZ sú aj energetici, ale aj iné podniky z kritickej infraštruktúry. Podľa Malatinského by mala novela, v prípade jej schválenia, vplyv aj na podniky, ktorých čiastočným alebo väčšinovým majiteľom je štát. "Takýto spôsob bude zrejme u komerčných bánk vyžadovať štátne garancie pri ďalších investíciách, a tieto nemusia byť tak ľahko štátom dané," tvrdil Malatinský a dodal, že sa preto môže spomaliť investičná výstavba.



Prezident AZZZ je prekvapený, že o návrhu s podnikateľmi nikto nerokoval, a to napriek tomu, že asociácia má podľa neho s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) aj s celým rezortom hospodárstva "relatívne dobrú komunikáciu".