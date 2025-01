Malatinský oslovil prezidenta Zelenského, obáva sa vysokých cien plynu

Bratislava 15. januára (TASR) - Šéf Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský poslal list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, v ktorom upozornil na nárast cien plynu po zastavení jeho tranzitu cez Ukrajinu. Ceny energií sú významným nákladom, ktorý ovplyvňuje našu konkurencieschopnosť, zdôraznil Malatinský. Podnikatelia podľa neho veria, že sa nájde riešenie zachovania tranzitu, z ktorého by profitovala aj Ukrajina.



Šéf asociácie v úvode listu odsúdil ruskú agresiu na Ukrajine a vojnu vedenú voči ukrajinskému ľudu. Pripomenul pomoc, ktorú poskytuje Slovensko ukrajinským odídencom, no pripomenul aj obavy slovenských podnikateľov.



"So znepokojením sme prijali správu o zastavení tranzitu plynu pre slovenských a európskych odberateľov cez vašu krajinu. Sme presvedčení, že tento fakt má zásadný vplyv na ceny zemného plynu, ktoré sa aktuálne nachádzajú na neštandardne vysokej úrovni a prípade, ak nedôjde k zásadnej zmene, tieto negatívne dosahy budú na európskych trhoch prítomné aj v blízkej budúcnosti," uviedol prezident AZZZ.



Nestabilita trhu a výrazné zmeny cien podľa Malatinského negatívne ovplyvňujú plánovanie nákladov, cash flow a realizáciu investícií. To môže mať ďalšie negatívne následky obmedzujúce výrobu či zamestnanosť. "V neposlednom rade ovplyvňuje konkurencieschopnosť celého európskeho priemyslu a zvýrazňuje rozdiely v cenách energií podľa európskych referenčných búrz ako TTF či THE a napríklad amerického Henry Hubu," dodal.



Šéf AZZZ zdôraznil, že obchod je jeden z dôležitých nástrojov udržujúci dialóg aj v tých najťažších časoch, je mostom a predpokladom na ďalší rozvoj dialógu. "Veríme, že napriek neľahkej situácii, v ktorej sa Ukrajina aktuálne nachádza, sa podarí nájsť konštruktívne riešenie zachovania tranzitu zemného plynu cez vaše územie, a to takým spôsobom, z ktorého bude mať významný benefit aj vaša krajina," dodal Malatinský.