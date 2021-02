Malatinský: Výnosy z predaja emisií by mali ísť viac do priemyslu

Bratislava 21. februára (TASR) – Rozdeľovanie výnosov z predaja emisných kvót na Slovensku nejde správnym smerom a naspäť do priemyslu sa z takmer štvrť miliardy eur dostane iba zlomok. Prerozdelením financií z tohto predaja do iných oblastí môže negatívne ovplyvniť investície potrebné na dosiahnutie environmentálnych cieľov Slovenska a v krajnom prípade spôsobiť aj odchod niektorých investorov. V podcaste Otvorene o plyne Slovenského plynárenského a naftového zväzu to povedal prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Tomáš Malatinský.



Rezort životného prostredia potvrdil, že vlani štát získal predajom emisných povoleniek necelých 242 miliónov eur. "To, čo sa má dostať do priemyslu, dosahuje slabých pár percent z celej čiastky, ktorá sa vyzbiera. To znamená, že v poslednom roku sme vyzbierali necelých 250 miliónov a do priemyslu ide reálne 13 – 15 miliónov podľa toho, ako je to teraz nastavené," povedal Malatinský.



Podľa šéfa AZZZ sa spory o využitie týchto financií ťahajú už od čias, keď bol ministrom hospodárstva (2012 - 2014). "Mali sme hádku s vtedajším ministrom financií, súčasným guvernérom Národnej banky Slovenska, ktorý časť tých peňazí veľmi rád videl v štátnom rozpočte, kde mu to zlepšovalo potenciál na financovanie iných aktivít, ako bola podpora priemyslu, ale napriek tomu tam nejaká časť išla. Dnes sa stretávame s novým fenoménom, že z týchto častí si ešte ide odkusovať ministerstvo životného prostredia," povedal Malatinský.



Zahraniční investori, ktorí vo svojich firmách platia vyššie náklady na energie ako v iných krajinách, však podľa prezidenta AZZZ s kompenzáciou týchto nákladov prostredníctvom financií z predaja povoleniek rátajú, a pokiaľ ich nedostanú, môžu z ekonomických dôvodov zvažovať odchod zo Slovenska.



Napriek tomu, že výnos z dražieb emisných kvót je podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami príjmom Environmentálneho fondu spadajúceho pod ministerstvo životného prostredia (MŽP) a táto legislatívna norma určuje rozdelenie tohto výnosu, MŽP ani ministerstvo hospodárstva nespresnili, koľko financií by mohli v tomto roku podniky z tohto balíka získať.



"Minimálne 30 % finančných prostriedkov z ročného výnosu by malo byť uvoľnených - a následne rozdelených - pre jednotlivé environmentálne účely, pričom 25 % sa má použiť na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam na kompenzácie nepriamych nákladov," ozrejmil rezort životného prostredia.



MŽP dodalo, že v tomto roku sa navyše 30 % z aukčného podielu Slovenska presunulo do modernizačného fondu. "Preto bude tento rok výnos z predaja emisných kvót formou dražieb nižší. Na účely schémy na kompenzácie nepriamych nákladov je určená suma tri milióny eur, ktoré budú po posúdení a schválení žiadostí o kompenzáciu, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, proporčne rozpočítané a vyplatené oprávneným žiadateľom," dodal rezort, podľa ktorého je v tejto fáze predčasné odhadovať výšku pomoci, vyplatenú jednotlivým oprávneným žiadateľom.