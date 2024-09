Bratislava 5. septembra (TASR) - Malé a stredné firmy môžu využívať nový portál na podnikanie v ôsmich mestách na Slovensku. Portál má pomôcť podnikateľom a živnostníkom s výberom odboru ich podnikania a vhodnej lokality, kde svoj obchod alebo prevádzku založiť. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovala spoločnosť Mastercard pre Slovensko a Českú republiku, ktorá prevádzkuje portál Kdezacatpodnikat.sk.



"Podpora mikro a malých podnikateľov je zásadná. Vďaka nášmu nástroju teraz majú vôbec prvýkrát možnosť posúdiť potenciál úspechu ich podnikateľských nápadov v konkrétnej lokalite. Svoje rozhodnutie tak už nemusia zakladať iba na intuícii alebo vlastných rozhodnutiach a do rúk sa im bezplatne dostáva analytický nástroj, ktorý stojí na ceste prepojení širokého spektra dát," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Jana Lvová.



Doplnila, že malí a strední podnikatelia vytvárajú približne tri štvrtiny pracovných miest a 55 % hrubého domáceho produktu, preto sú pre Slovensko dôležití. Často však podľa nej nemajú z finančných alebo časových dôvodov prístup k moderným nástrojom a zdrojom, ktoré by mohli ich podnikanie posúvať vpred.



Lvová spresnila, že pri vyhľadávaní na portáli záujemcovia musia zodpovedať tri otázky a nástroj na základe agregovaných dát navrhne typ podniku a lokalitu, kde je najväčší potenciál na dosiahnutie úspechu podnikania. Lokalita na podnikanie je navrhnutá na základe údajov o nákupoch v danej oblasti, hustoty obyvateľstva či dostupnej infraštruktúry.



Portál je podľa generálnej riaditeľky určený aj pre tých, ktorí sa chcú pustiť do podnikania a majú už nejaký priestor, ale zatiaľ nevedia, aký typ podniku by v danej lokalite najlepšie fungoval. Tento nástroj môžu využívať aj podnikatelia, ktorí uvažujú o rozšírení či presune svojho už fungujúceho biznisu. Okrem toho portál dokáže aj určiť, ktoré druhy podnikania fungujú lepšie vo vzájomnom susedstve a zvyšujú si zisky.



Nový nástroj pre podnikateľov zahŕňa osem slovenských miest, kde je najväčší potenciál na otvorenie obchodu alebo prevádzky. Ide o mestá Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trnava a Trenčín.