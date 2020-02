Malé a stredné inovatívne podniky podporí nový fond

Bratislava 11. februára (TASR) - Európska investičná banka (EIB), Ministerstvo financií (MF) SR a Slovak Investment Holding (SIH) zainvestovali 40 miliónov eur do nového slovenského fondu na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov. Venture to Future Fund (VFF) bude od marca poskytovať slovenským podnikom kapitálové a kvázi kapitálové financovanie, informovala o tom v utorok Antónia Račková Paričiová zo spoločnosti Dynamic relations 2000.



VFF má pomáhať malým a stredným podnikom so silným rastovým potenciálom a perspektívou expandovať na európske alebo globálne trhy. "Tento typ podnikov z Európy, a obzvlášť zo Slovenska často uteká na americké a iné zahraničné trhy práve z dôvodu nedostatku domácich investorov. Slovenský investičný trh sa vyvíja, ale zatiaľ stále nedokáže uspokojiť finančné potreby domácich firiem. VFF by mal tento stav aspoň čiastočne riešiť," myslí si generálny riaditeľ spoločnosti SIH Ivan Lesay.



Podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) bude investícia zo štátnych finančných aktív príspevkom k podpore pre inovatívne a technologické podniky, ktoré sú budúcnosťou slovenskej ekonomiky. "Účasť MF SR preto vnímam nielen ako stimul kapitálovému trhu na Slovensku, ale zároveň aj ako nástroj proti odlivu slovenských mozgov, vývojárov a úspešných spoločností do zahraničia," uviedol Kamenický. Venture to Future Fund je pod licencovanou správcovskou spoločnosťou Slovak Asset Management patriacou do investičnej skupiny Slovak Investment Holding. Financie fondu pochádzajú zo štátnych finančných aktív, z recyklovaných fondov z predchádzajúceho eurofondového obdobia, z vlastných zdrojov správcu a z investície EIB.



Investičný manažér VFF Matej Říha zdôraznil, že hoci sú zdroje VFF verejné, fond je aj vďaka EIB nastavený tak, aby fungoval na trhovom, komerčnom princípe. "Budeme podporovať naozaj silné, perspektívne spoločnosti s cieľom zabezpečiť našim investorom adekvátny trhový výnos," dodal Říha.