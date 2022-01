Vybrané podniky dostanú na ochranu duševného vlastníctva milióny eur

Bratislava 19. januára (TASR) – Malé a stredné podniky budú môcť v nasledujúcich troch rokoch využiť európske peniaze aj na ochranu svojho duševného vlastníctva. Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR a Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spustili podporu týchto podnikov v celej EÚ prostredníctvom fondu s celkovou alokáciou 47 miliónov eur. Pomoc bude smerovaná predovšetkým na preplatenie poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok ochranných známok a dizajnov či patentových prihlášok, uviedol v stredu ÚPV.



"Malé a stredné podniky sú pre nás všetkých životne nevyhnutné, tak ako je na ich fungovanie nevyhnutné duševné vlastníctvo. Dnes tvorí nehmotný majetok spoločností, v rámci ktorého duševné vlastníctvo zahŕňa značnú časť, až 90 percent aktív," uviedol predseda ÚPV Matúš Medvec.



Firmy by si podľa šéfa úradu mali chrániť napríklad svoje nápady, vynálezy, značky či know-how. Rizikom je aj to, že na povesti firmy bude profitovať konkurencia, ktorá takýmto spôsobom môže priviesť neochránenú spoločnosť do krachu. "Zo skúseností vieme, že na ochranu sa myslí často neskoro, až vtedy, keď je do vlastníctva spoločností zasiahnuté," dodal Medvec.



V rozpočte fondu je 47 miliónov eur vyčlenených z prebytku rozpočtu EUIPO a čas na ich vyčerpanie je do konca roku 2024. Žiadateľ si môže nárokovať preplatenie nákladov za podanie uvedených prihlášok až do výšky 2250 eur. Na získanie podpory sa firma musí najskôr zaregistrovať na stránke euipo.europa.eu a vybrať si, o aký typ prihlášky má záujem. Keď dostane potvrdenie o získaní grantu, môže podať jednu alebo viacero prihlášok národnému, európskemu alebo medzinárodnému úradu. Spoločnosť musí sama zaplatiť správne poplatky a až následne podáva žiadosť o preplatenie nákladov.