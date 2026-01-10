< sekcia Ekonomika
Malé a stredné podniky v Nemecku majú problém s nástupníctvom
Frankfurt nad Mohanom 10. januára (TASR) - Z dôvodu chýbajúceho nástupníctva uvažuje stále viac malých a stredných podnikov (MSP) v Nemecku o ukončení činnosti. Len do roku 2029 by tak mohlo byť v krajine zatvorených v priemere až 114.000 firiem ročne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na novú štúdiu štátnej rozvojovej banky KfW.
Záujem o získanie zástupcu má v danom období v priemere 109.000 podnikov ročne. Na základe výsledkov prieskumu, do ktorého sa zapojilo približne 13.000 firiem, je 57 % majiteľov malých a stredných podnikov vo veku 55 rokov a viac. Prvýkrát väčšina z nich nemá záujem, aby firma pokračovala aj po ich odchode. Ako najdôležitejšie dôvody spomenuli nedostatok vhodných kandidátov na nástupcov (47 %) a príliš veľa byrokracie spojenej s postúpením podniku (42 %).
„Obmedzenie byrokracie je základným kameňom, ktorý môže viesť k väčšiemu počtu zakladania nových firiem,“ uviedol hlavný ekonóm KfW Dirk Schumacher. Dôležitým kľúčom k úspešnému nástupníctvu je podľa neho kúpna cena prijateľná pre všetky zúčastnené strany. Podľa údajov KfW sa cenové predstavy predstavy malých a stredných firiem ochotných pokračovať v podnikaní výrazne zvýšili. V priemere si predstavovali výnos z predaja vo výške takmer 500.000 eur. V roku 2019 to bolo 372.000 eur.
