Malé a stredné podniky v Nemecku majú sťažený prístup k úverom
Rozvojová banka analyzuje každý štvrťrok údaje z podnikateľských prieskumov ekonomického inštitútu Ifo.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. januára (TASR) - Malé a stredné podniky (MSP) v Nemecku majú v dôsledku hospodárskej krízy čoraz väčšie ťažkosti so získavaním úverov. V poslednom štvrťroku minulého roka hlásilo sťažené podmienky schvaľovania úverov 37,8 % firiem, oznámila v pondelok štátne rozvojová banka KfW na základe svojho prieskumu. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom to predstavuje nárast o 3,9 percentuálneho bodu a zároveň nové rekordné maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V prípade veľkých spoločností malo v závere minulého roka ťažkosti s prístupom k úverov 29,4 % oslovených firiem, čo znamená ústup z rekordného maxima, ale zároveň nárast o deväť percentuálnych bodov oproti tretiemu štvrťroku 2025. MSP sa sťažujú na prísnejšie štandardy zo strany bánk počas rokovaní o úveroch už tri roky. „Zdá sa, že banky očakávajú zhoršenie fundamentálnych ukazovateľov spoločností v dôsledku početných ekonomických výziev, a preto postupujú opatrne,“ uviedol Dirk Schumacher, hlavný ekonóm KfW.
Rozvojová banka analyzuje každý štvrťrok údaje z podnikateľských prieskumov ekonomického inštitútu Ifo. Vo všetkých sektoroch dosiahli bariéry pri získavaní úverov maximá, uvádza sa v správe. Medzi malými a strednými podnikmi bol obzvlášť zasiahnutý maloobchod (45,2 %) a služby (41,4 %). Medzi veľkými spoločnosťami hlásili rekordné čísla maloobchodný sektor (49,7 %) a veľkoobchod (41,7 %).
Podľa KfW sa v štvrtom štvrťroku zapojil do rokovaní o úveroch iba približne jeden z piatich malých a stredných podnikov, čo je výrazne menej v porovnaní s dlhodobým priemerom. Hospodársky pokles tlmí záujem spoločností o úvery, poznamenal Schumacher. Naopak, podiel medzi veľkými spoločnosťami prudko vzrástol o 4,3 percentuálneho bodu na takmer jednu tretinu, čím sa takmer vyrovnal dlhodobý priemer.
