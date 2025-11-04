< sekcia Ekonomika
Malé a stredné podniky v Nemecku vlani zamestnávali 33 miliónov ľudí
Najväčšími prekážkami investícií sú vysoké náklady na energie, materiál a pracovnú silu, všeobecný hospodársky pokles a neistota súvisiaca s obchodnou politikou USA.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. novembra (TASR) - Malé a stredné podniky (MSP) v Nemecku zamestnávali v roku 2024 rekordných 33 miliónov ľudí. Počet zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim rokom napriek zložitej hospodárskej situácii vzrástol o približne 207.000, zatiaľ čo v roku 2022 ich pribudlo takmer pol milióna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na štúdiu nemeckej štátnej rozvojovej banky KfW.
„Verejná diskusia v Nemecku sa zvyčajne zameriava na veľké podniky. Napriek tomu sú to malé a stredné podniky, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní Nemecka ako hospodárskeho centra,“ uviedol hlavný ekonóm KfW Dirk Schumacher. Investičné projekty v minulom roku podľa údajov rozvojovej banky realizovalo iba 39 % MSP, čo je blízko historického minima. Najväčšími prekážkami investícií sú vysoké náklady na energie, materiál a pracovnú silu, všeobecný hospodársky pokles a neistota súvisiaca s obchodnou politikou USA.
„Malé a stredné podniky preukazujú veľkú odolnosť aj v ekonomicky náročných časoch. To však neznamená, že sa im naozaj darí,“ povedal Schumacher. „Podniky trpia rastúcimi nákladmi, čo vyvíja tlak na výnosy, a ich investičný apetít je slabý. Pre Nemecko ako podnikateľskú destináciu je nevyhnutné, aby MSP opäť nabrali na sile,“ zdôraznil ekonóm.
