Malé e-shopy dokážu konkurovať gigantom aj svojou unikátnosťou

Bratislava 4. apríla (TASR) - Malé e-shopy dokážu konkurovať medzinárodným e-shopom svojou výnimočnosťou, budovaním vlastnej značky či špičkovým zákazníckym servisom. Uviedol to odborník na predajné techniky v podnikaní Peter Strcula s tým, že v súčasnosti sú pre e-shopy čoraz väčšou hrozbou medzinárodné trhoviská, akými sú Allegro, AliExpress či Temu.



Dodal, že medzinárodné e-shopy oslovujú zákazníkov enormne širokou paletou produktov a taktiež disponujú obrovskými zdrojmi investovanými do reklamy. "Nízka cena nie je všetko. Kým z AliExpressu pravdepodobne ochotne vyskúšate drobnú elektroniku alebo náradie, oblečenie na každý deň pravdepodobne budete hľadať niekde inde," podotkol Strcula.



Odborník preto radí obchodníkom staviť na výnimočnosť. Od veľkých e-shopov sa môžu podľa neho odlíšiť skvelým zákazníckym servisom a maximálnou snahou ľuďom spríjemniť nakupovanie. "Veľké e-shopy často nestíhajú a v prípade problémov dostávate len strojové odpovede. Postavte svoje podnikanie na ich slabých stránkach a získate zákazníkov, ktorí sa k vám budú radi vracať," dodal Strcula s tým, že by e-shopy nemali zabúdať ani na oslovovanie prostredníctvom sociálnych sietí.



Taktiež by podľa odborníka mohli ponúkať možnosť rýchlejšieho doručenia alebo osobného odberu, ktorý mnohí zákazníci preferujú. "Pre začínajúce e-shopy to však môže byť pomerne ťažké. Medzinárodné e-shopy totiž otvorili svoje sklady už aj v Európe a kamenná prevádzka zas vyžaduje značnú úvodnú investíciu. Stále však môžete skúsiť investovať do prehľadnejšieho a rýchlejšieho webu alebo zásielky baliť a expedovať každý deň," objasnil odborník.



Pokiaľ sa e-shop rozhodne predávať ďalší sortiment alebo expandovať do zahraničia, mal by podľa Strculu predtým vylepšovať všetko ostatné. "Je oveľa jednoduchšie urobiť malú zmenu v kóde a zdvojnásobiť si konverzie, ako zdvojnásobiť návštevnosť webu. Rovnako tak je ľahšie zdvojnásobiť tržbu na jedného zákazníka, ktorý u vás nabudúce nakúpi znova, než prilákať dvojnásobný počet zákazníkov," priblížil.



E-shopom preto odporučil zrealizovať dôslednú analytiku a zistiť, aká je ich tržba na zákazníka. Podľa toho zistia, koľko peňazí môžu investovať do reklamy.