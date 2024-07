Malé e-vozidlá budú musieť byť od 1. augusta poistené

Bratislava 31. júla (TASR) - Od 1. augusta tohto roka začne platiť novela o povinnom zmluvnom poistení. Prichádza s ňou aj povinnosť pre majiteľov malých e-vozidiel, ktoré po novom musia byť poistené. Na zmenu zareagovali aj viaceré poisťovne.



"Poistiť sa budú musieť všetky e-vozidlá, ktoré dosahujú rýchlosť viac ako 25 kilometrov za hodinu, alebo je ich rýchlosť vyššia ako 14 kilometrov za hodinu a hmotnosť majú nad 25 kilogramov," uviedla Allianz - Slovenská poisťovňa.



Zodpovednostné poistenie sa tak bude vzťahovať na e-kolobežky, segwaye, hoverboardy, troj/štvorkolesové vozíky, trojkolesové skútre, ale aj vozíky pre seniorov či záhradné traktory a ďalšie malé elektrické vozidlá bez EČV, ktoré spĺňajú stanovené konštrukčné a rýchlostné parametre.



Povinnosť poistiť vozidlo sa nebude vzťahovať na elektrické invalidné vozíky, ktoré využívajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Zodpovednosťou majiteľa samotného e-vozidla bude skontrolovať, či jeho vozidlo spĺňa stanovené parametre a potrebuje zodpovednostné poistenie.



Allianz - Slovenská poisťovňa na novelu reaguje úpravou poistných podmienok svojho existujúceho produktu, v ktorom vznikne nová kategória e-kolobežky a e-bicykle bez EČV. Poistenie malých elektrických vozidiel bude ponúkať aj poisťovňa Uniqa, a to s poistným krytím na zákonný limit bez pripoistení.



"Takúto zákonnú úpravu na efektívne vymáhanie preplatenia škôd vítame, pretože najmä s masívnym využívaním elektrických kolobežiek naozaj výrazne rastie počet kolízií a dopravných nehôd, pribúdajú dokonca nehody so smrteľnými následkami," uzavrel Michal Nestarec z oddelenia poistenia motorových vozidiel Uniqa.