Malé firmy v Británii sa pre ceny energií dostávajú na pokraj krachu

Londýn 21. augusta (TASR) - Prudké zdražovanie energií spôsobuje, že sa kaviarne, reštaurácie a obchody v Spojenom kráľovstve dostávajú na pokraj krachu, varuje britský zväz malých firiem FSB.



Rast účtov za energie spoločne so znížením spotrebiteľských výdavkov v dôsledku vysokej inflácie núti tisíce malých podnikov, aby čelili "nemožným rozhodnutiam", uviedol šéf FSB Martin McTague.



"Kde má nezávislá kaviareň nájsť ďalších 20.000 libier (23.547 eur) ročne na svietenie a prevádzku kávovaru, keď už predtým ledva pokryli náklady?" uviedol McTague. "Kde má malý výrobca nájsť ďalších 70.000 libier, aby udržal v prevádzke výrobnú linku a vykúril priestor pre zamestnancov?" pýta sa.



Takmer 15 % malých a stredných podnikov predpokladá, že budú musieť v dôsledku prudkého nárastu výdavkov na energie obmedziť prevádzku alebo úplne zavrieť, ukázal prieskum FSB.



Silnie tlak na vládu, aby zmrazila ceny energií alebo prijala balík na pomoc domácnostiam, čo by poskytlo taký potrebný stimul pre spotrebiteľské výdavky. Žiadne nové opatrenia sa však neprijmú až do vymenovania nového premiéra na začiatku septembra. McTague zdôraznil, že malé a stredné firmy potrebujú priamu a okamžitú pomoc od vlády.



