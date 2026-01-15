Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Malé modulárne reaktory majú na Slovensku zelenú

Budova centrály Slovenských elektrární. Foto: teraz.sk

Vyplýva to z prvej komplexnej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola prezentovaná v spoločnosti Slovenské elektrárne (SE).

Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Slovensko má reálnu šancu zaradiť sa medzi lídrov v nasadzovaní malých modulárnych reaktorov. Krajina má na to vhodné miesta, odborníkov aj infraštruktúru. Vyplýva to z prvej komplexnej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola prezentovaná v spoločnosti Slovenské elektrárne (SE). Štúdia pod názvom Projekt Phoenix vznikla v spolupráci medzinárodnej inžinierskej spoločnosti Sargent & Lundy, Ministerstva hospodárstva SR a SE ako odborného partnera.





