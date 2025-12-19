< sekcia Ekonomika
Malé obce získajú zo štátneho rozpočtu vyše 4 mil.eur na 186 projektov
O príspevok sa uchádzalo celkovo 745 žiadateľov, ktorí mali záujem o získanie prostriedkov viac ako 17 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - V rámci výzvy Živý vidiek získajú malé obce na Slovensku finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v objeme 4,1 milióna eur na 186 schválených projektov. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii po vyhodnotení výzvy minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). O príspevok sa podľa neho uchádzalo celkovo 745 žiadateľov, ktorí mali záujem o získanie prostriedkov viac ako 17 miliónov eur.
„Rozvoj Slovenska sa nemôže končiť len pri veľkých mestách či obciach. Ak chceme vyvážený a spravodlivý rozvoj celej našej krajiny, musíme systematicky podporovať aj malé obce,“ povedal Migaľ. Aj preto podľa neho v tomto predvianočnom čase symbolicky rozdajú 186 darčekov, ktoré budú na vidieku viditeľné a zlepšia kvalitu života ľudí v týchto obciach.
„Táto pomoc sa dotýka širokého spektra oblastí - podpory kultúry a tradícií, vrátane folklórnych krojov a hudobných nástrojov, do obnovy kultúrneho dedičstva, ako sú napríklad drevené kostolíky či vojnové cintoríny,“ priblížil minister investícií. Peniaze pôjdu aj na rozvoj športu a voľnočasových aktivít prostredníctvom rekonštrukcie športovísk, ale aj do zlepšenia občianskej vybavenosti, napríklad na ozvučenie kultúrnych domov, mobilné pódiá, lavičky či multifunkčné riešenia pre viac účelov naraz.
Malé obce do tisíc obyvateľov sa podľa Migaľa veľmi často nevedia dostať ani k stredným a nieto ešte k veľkým eurofondovým výzvam. Nemajú projektové tímy externých poradcov, kapacity ani finančné rezervy na spolufinancovanie, no majú odhodlanie, nápady a najmä potreby meniť svoje prostredie pre svojich občanov. Rovnako to platí aj pre subjekty občianskej spoločnosti, ktoré udržiavajú tradície a pomáhajú zachovávať identitu regiónov.
Starosta obce Turčianska Štiavnička Peter Vrabec poďakoval za príležitosť získať podporu. „Keďže sme malá obec a máme najväčší kultúrny dom v Turci, tak je to pre nás obrovské,“ povedal. Takisto obec Necpaly využila túto možnosť a ide nakúpiť ozvučenie. „Po 50 rokoch vymeníme mobilné pódium a lavičky. Pre nás je to veľká pomoc, lebo z rozpočtu sa na toto ťažko hľadajú peniaze,“ uviedol starosta Necpál Peter Majko.
Technické údaje a zoznam podporených projektov sú zverejnené na webovej stránke ministerstva, ktoré zároveň avizuje pokračovanie podpory pre najmenšie samosprávy. „Pracujeme na tom, aby práve pre malé obce, ktoré dlhé roky nemali šancu žiadať o žiadne európske dotácie, bola budúci rok vypísaná špeciálna výzva,“ informoval štátny tajomník Radomír Šalitroš. Obce si podľa neho budú môcť obnoviť svoje strediská a použiť pár desiatok tisíc eur práve na to, na čo to potrebujú.
