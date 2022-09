Malé poľnohospodárske podniky môžu o podporu žiadať iba do 30.9.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína, že malé poľnohospodárske podniky môžu požiadať o paušálnu platbu 15.000 eur už iba do 30. septembra. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované.



Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2022 bola vyhlásená 1. júla 2022 a do dnešného dňa prijala PPA 42 žiadostí.



Podpora vo forme paušálnej platby 15.000 eur je určená pre poľnohospodárske mikropodniky na realizáciu podnikateľského plánu v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. Podmienky oprávnenosti a ďalšie informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk .



PPA upozornila, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné, aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.