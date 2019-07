Malí akcionári Slovnaftu sa boja nízkych cien akcií pri ich odpredaji

Majoritný vlastník Slovnaftu, maďarská spoločnosť MOL, ktorá chce získať 100 % kontrolu nad akciami rafinérie, akékoľvek podozrenie z manipulácie obchodov odmietla.

Bratislava 25. júla (TASR) – Malí akcionári Slovnaftu sa boja nízkych cien akcií pri ich možnom nútenom odpredaji. Založili preto občianske združenie (OZ) Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft (OPMAS) a najali si renomovanú právnickú kanceláriu Vivid legal. Podľa jej právnikov došlo v poslednom čase k podozrivým obchodom s akciami rafinérie, ktoré mohli negatívne ovplyvniť cenu akcií, a podali na Burzu cenných papierov v Bratislave a Národnú banku Slovenska (NBS) podnet na ich zrušenie.



Majoritný vlastník Slovnaftu, maďarská spoločnosť MOL, ktorá chce získať 100 % kontrolu nad akciami rafinérie, akékoľvek podozrenie z manipulácie obchodov odmietla. MOL v máji vyhlásil dobrovoľnú ponuku na odkúpenie 1,44 % balíka akcií, ktorý vlastnia drobní akcionári. Pre časť držiteľov akcií však bola ponúknutá cena 84 eur za akciu príliš nízka a tvrdia, že viac ako o odkúpenie akcií šlo o umelé zníženie ich ceny pred možným vytesnením malých akcionárov.



"V čase vyhlásenia dobrovoľnej ponuky na prevzatie bola táto 'výhodná cena' o 17 % nižšia ako cena na burze. Podľa výsledkov práve skončenej sa dobrovoľnej ponuky na prevzatie je zrejmé, že odkúpenie všetkých akcií malých akcionárov Slovnaftu bude možné zrealizovať len procesom vytesnenia, to znamená núteného 'odkupu' zostávajúcich akcií, ktorý sa podľa doterajších krokov a vyhlásení v najbližšom čase uskutoční," uviedlo vo štvrtok OZ OPMAS v správe zaslanej médiám.



Podľa partnera Vivid legal Dušana Mihalejeho nie je vylúčené, že hlavným účelom niektorých obchodov s akciami Slovnaftu v rámci dobrovoľnej ponuky nebola snaha predať ich za najlepšiu cenu, ale manipulovať s ich cenou. "Preto sme v mene občianskeho združenia Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft podali na Burzu cenných papierov v Bratislave a na Národnú banku Slovenska podnety na zrušenie týchto burzových obchodov," uviedol Mihaleje.



Spoločnosť MOL sa proti tvrdeniam malých akcionárov ohradila. Cena akcií v dobrovoľnej ponuke bola podľa stanoviska komunikačného odboru spoločnosti vyššia ako priemer na Burze cenných papierov v Bratislave za posledný rok. "Spoločnosť MOL v rámci dobrovoľnej ponuky zvýšila svoj podiel v spoločnosti Slovnaft z 98,56 % na 98,72 %. MOL pri príprave a realizácii dobrovoľnej ponuky na prevzatie akcií dodržal všetky príslušné predpisy, ktoré boli vytvorené aj na ochranu menšinových akcionárov," uviedla firma.



MOL upozornil aj na to, že dobrovoľnú ponuku riadil nezávislý obchodník s cennými papiermi, ktorý bol taktiež schválený NBS pred zverejnením ponuky. Obchody v rámci ponuky na prevzatie boli mimo kontroly spoločnosti MOL, keďže išlo o burzové obchody podľa štandardných burzových pravidiel. "Spoločnosť odmieta akékoľvek podozrenia z manipulácie, keďže do obchodov ani komunikácie s akcionármi priamo nevstupovala a tieto sa uskutočnili prostredníctvom banky. Bolo na dobrovoľnom rozhodnutí každého minoritného akcionára, či ponuku akceptuje a akcie predá alebo ju odmietne," dodala spoločnosť.