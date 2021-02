Malí investori spôsobili prudký nárast cien striebra

New York 1. februára (TASR) - Cena striebra v pondelok prudko vzrástla a dostala sa najvyššie za 8 rokov. Drobní investori, ktorí sa organizujú cez sociálne siete, predovšetkým cez Reddit, a ktorí stáli v uplynulých dňoch za prudkým nárastom ceny niektorých akcií, ako je GameStop, totiž začali nakupovať striebro.



Cena striebra sa dostala cez 30 USD (24,72 eura) za uncu (31,1 gramu), keď najaktívnejší kontrakt na striebro na komoditnej burze Comex vyskočil až o 13 % na 30,35 USD za uncu. O 14.10 h SEČ sa marcový kontrakt na striebro predával s plusom 2,95 USD alebo 10,95 % po 29,86 USD za uncu. Spotová cena striebra sa o 14.20 h SEČ nachádzala so ziskom 2,59 USD alebo 9,60 % na 29,58 USD za uncu.



Nárast cien termínovaných kontraktov na striebro je najprudší minimálne od roku 2013 a je pokračovaním posilňovania sa striebra a akcií spojených so striebrom z konca minulého týždňa.



Akcie ETF fondu iShares Silver Trust, ktorý sleduje cenu striebra, si v predburzovom obchodovaní v pondelok polepšili o 9 %. Minulý týždeň sa už posilnili o 6 %. Akcie firiem ťažiacich striebro Coeur Mining a Pan American Silver v predburzovom obchodovaní vyskočili o 19 %, respektíve o 15 %, po tom, ako prudko vzrástli už na konci minulého týždňa.



Za prudkým nárastom dopytu sú zrejme retailoví investori z redditového fóra WallStreetBets, ktorí v uplynulých týždňoch spôsobili prudké posilnenie sa niektorých akcií, ako GameStop a AMC Entertainment. To spôsobilo veľké straty hedgeovým fondom, ktoré tieto akcie shortovali, čo znamená, že stavili na ich pokles. Napríklad fond Melvin Capital v januári stratil 53 %.



(1 EUR = 1,2136 USD)