Malí spracovatelia dreva dúfajú, že v Lesoch SR budú férové kritériá

Bratislava 27. marca (TASR) - Malí a strední spracovatelia dreva dúfajú, že v štátnom podniku Lesy SR začnú platiť férové kritériá v obchode s drevom. Uviedol to v otvorenom liste novému agroministrovi Jánovi Mičovskému (OĽaNO) Jaroslav Papp zo spoločnosti Fagus, sídliacej v Dunajskej Strede, s výrobou v Komárne, ktorá sa zaoberá výrobou interiérového nábytku a dubových lamiel, pričom zamestnáva viac ako 30 zamestnancov.



"Práve pána ministra Mičovského považujeme za najväčšieho kritika a bojovníka proti korupčnému úpadku v podniku Lesy SR. Preto vidíme nádej, že za jeho 'ministrovania' sa v tomto štátnom podniku prestane s drevom kšeftovať a začnú platiť férové kritériá," priblížil v liste okrem iného Papp.



V štátnom podniku Lesy SR nie je podľa Pappa pri posudzovaní kontraktov o drevnú hmotu všetko v poriadku. "Po dvoch rokoch snáh kúpiť dubovú guľatinu sme od Lesov SR dostali vždy zamietavú odpoveď, že drevo nie je. Vzápätí sme guľatinu, ktorá 'nie je', kúpili od priekupníkov, ktorí so štátnym podnikom kontrakt mali. Lenže značne predraženú. Bohužiaľ, v tejto situácii nie sme jediní," spresnil.



Rovnaký problém ako Fagus má podľa Pappa mnoho malých a stredných spracovateľov dreva zo Slovenska. "Kriticky netransparentné kritériá pri predaji dreva sú dôvod, prečo sme sa rozhodli napísať novému ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému otvorený list," vysvetlil ďalej v liste Papp.



"Ako drevospracujúca spoločnosť si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preverenie dôvodov, prečo nám a mnohým ďalším drevospracujúcim spoločnostiam Lesy SR dlhodobo odmietajú podpísať zmluvu. Prečo Lesy SR namiesto toho uzatvárajú kontrakty so sprostredkovateľmi, od ktorých sme následne nútení kupovať drevo predražené až o 30 až 40 %," dodal Papp na adresu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.