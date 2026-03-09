< sekcia Ekonomika
MALI STE NEHODU NA DIAĽNICI? Nezabudnite na štyri pravidlá
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) motoristom pripomína štyri základné pravidlá.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Dopravné intenzity na diaľniciach a rýchlostných cestách majú rastúcu tendenciu, pričom vyšší počet áut zvyšuje aj riziko potenciálnych nehôd. Tým môžu motoristi predísť disciplinovaným správaním. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) preto motoristom pripomína štyri základné pravidlá, ktorými by sa mali riadiť v krízovej situácii na diaľnici.
Rešpektovaním pravidiel cestnej premávky, najmä povolenej rýchlosti a dostatočnej vzdialenosti medzi vozidlami, môžu motoristi krízovým situáciám predísť. Ak však už k nejakému nehodovému incidentu na diaľnici dôjde, účastníci alebo svedkovia nehody by mali zachovať rozvahu a pokiaľ je to v ich silách, pomôcť zabrániť ďalším škodám na zdraví a životoch ostatných účastníkov.
„Ak motorista vidí, že blízko pred ním došlo na diaľnici k nehode, mal by v prvom rade bezpečne zastaviť a, pokiaľ je to možné, presunúť vozidlo čo najbližšie ku krajnici. Ďalším dôležitým krokom je zapnutie výstražných svetiel,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS. Na diaľnici s maximálnou povolenou rýchlosťou až 130 kilometrov za hodinu totiž v takomto prípade motoristi nečelia len čerstvej nehode, ktorá sa stala pred nimi, ale aj potenciálnej sekundárnej nehode, ktorá môže vzniknúť z nepozornosti. Výstražné svetlá prinútia ostatných motoristov spozornieť, preto treba myslieť na ich zapínanie vždy, aj pri malých kolíziách.
Ak je motorista účastníkom nehody, podľa diaľničiarov v prvom rade musí myslieť na vlastné zdravie. Auto počká, ale bezpečnosť nie. Čiže treba vypnúť motor, ešte v aute si obliecť reflexnú vestu, vystúpiť z auta, umiestniť výstražný trojuholník aspoň 100 metrov za vozidlom a presunúť sa do bezpečia, teda za zvodidlá. Ideálne čo najskôr, ako je to možné.
„Účastníci nehody sú bezpochyby vystavení enormnému stresu, preto majú tendenciu podceniť riziko, reagovať emotívne či dokonca myslieť na budúce administratívne povinnosti spojené s nehodou. Bezprostredne po nehode sa však treba sústrediť na vlastné bezpečie a prípadnú pomoc zraneným,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Ďalším krokom je čo najskôr zavolať na pomoc záchranné zložky. Medzi účastníkmi nehody zároveň môžu byť ľudia, ktorí sú odkázaní na poskytnutie prvej pomoci. Podať prvú pomoc by mal byť schopný každý motorista, v stresovej situácii sú však mimoriadne nápomocní aj operátori linky 112, ktorí v prípade potreby vedia volajúceho inštruovať.
„V prípade nehôd je motoristom k dispozícii, samozrejme, aj Diaľničná patrola NDS, ktorú vedia zastihnúť na čísle 0800 100 007. Posádky Diaľničnej patroly NDS bežne asistujú pri nehodách v tesnej koordinácii so záchrannými zložkami,“ dodali z mediálnej komunikácie.
