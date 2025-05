Malo by sa predĺžiť 90-dňové colné prímerie medzi Čínou a USA

Peking 16. mája (TASR) - Zníženie ciel na 90 dní, na ktorom sa minulý víkend dohodli USA a Čína počas rokovaní vo Švajčiarsku, je príliš krátka doba. Uviedol to čínsky štátom podporovaný denník Global Times v piatok po tom, ako sa zástupcovia dvoch najväčších svetových ekonomík stretli na okraji samitu APEC v Južnej Kórei. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



USA a Čína sa minulý víkend v Ženeve USA dohodli na znížení ciel, ktoré zaviedli v apríli, o 115 %. Clá na čínsky dovoz do USA tak klesli na 30 % zo 145 % na nasledujúce tri mesiace, zatiaľ čo Čína znížila clá na dovoz z USA na 10 % zo 125 %. Cieľom je umožniť rokovania o riešení ich obchodného sporu.



Toto „okno by však malo ďaleko presiahnuť 90-dňové obdobie“, uviedol Global Times, ktorého vlastníkom je Ľudový denník denník (People's Daily) vládnucej komunistickej strany. Noviny Global Times často ako prvé informujú o ďalších krokoch Číny v obchodných sporoch. „Dúfajme, že americká strana bude stavať na výsledkoch nedávnych rozhovorov,“ dodali noviny.



Čína minulý víkend súhlasila tiež s pozastavením alebo odstránením netarifných protiopatrení, ktoré voči USA uvalila od 2. apríla, hoci Peking zatiaľ pozastavil len svoje rozhodnutie pridať približne 50 amerických firiem na rôzne zoznamy, ktoré obmedzujú ich schopnosť obchodovať a investovať v ázijskej krajine.



Okrem zmiernenia ciel Čína súhlasila so zrušením exportných protiopatrení vydaných po 2. apríli, čím sa zvýšili vyhliadky na zrušenie obmedzení na export vzácnych zemín. Analytici však tvrdia, že Peking sa pravdepodobne nebude ponáhľať s oznámením, ako presne splní všetky svoje záväzky.



Čínske ministerstvo obchodu počas štvrtkovej (15. 5.) tlačovej konferencie neodpovedalo na otázky o tom, aké necolné bariéry odstráni.



Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer sa vo štvrtok stretol s čínskym obchodným vyslancom Li Čcheng-kangom na okraj stretnutia členských štátov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) na juhokórejskom ostrove Čedžu. Žiadna zo strán však neposkytla detaily.



Počas rokovaní ministrov obchodu krajín APEC vyzval Li Čcheng-kang svojich partnerov, aby podnikli kroky proti ekonomikám, ktoré narúšajú globálne obchodné toky používaním ciel, bez toho, aby menoval USA alebo akúkoľvek inú krajinu, uvádza sa vo vyhlásení čínskeho ministerstva obchodu.