Malo by sa vytvoriť konkurenčné prostredie pre tretí pilier

Bratislava 4. júna (TASR) – Negatívny trend v prípade výšky dôchodkov v budúcnosti je možné zvrátiť generovaním vlastných úspor. Jednou z možností je vytvorenie konkurenčného prostredia pre tretí pilier. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda výkonného výboru a riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) Róbert Kopál.



"Väčšia konkurencia znamená skoro vždy buď nižšie poplatky, alebo lepšie poskytované služby," podotkol Kopál. Konkurencia by sa podľa neho mohla vytvoriť prostredníctvom toho, že sa umožní čerpať príspevok zamestnávateľa na dlhodobé investičné sporenie. To je totiž v súčasnosti "diskriminované" tým, že sa tento príspevok čerpať nemôže. Ako dodal, k dnešnému dňu tento produkt nikto nevyužíva.



Zaviesť možnosť príspevku zamestnávateľa aj na dlhodobé investičné sporenie bolo podľa neho iniciatívou Ministerstva financií (MF) SR. Príprava návrhu zákona, ktorým by sa vytvorila konkurencia pre tretí pilier, bola zaradené do plánu legislatívnych úloh, ktorý vláda schválila na tento rok a zaviesť sa to malo od budúceho roka. "Aby, samozrejme, nebol zvýhodnený produkt dlhodobého investičného sporenia voči tretiemu pilieru, bolo aj dohodnuté, že príspevok zamestnávateľa bude alokovaný a bude ho možné čerpať ho naozaj až v dôchodku alebo preddôchodku," priblížil Kopál.



Podľa Kopála sa k nim dostali informácie, že s príchodom nového ministra financií sa robila revízia úloh. Na jej základe má byť táto úloha zrušená. O tom však ešte musí rozhodnúť vláda.



Argumenty na vyradenie tejto úlohy podľa neho vyvrátila aj Národná banka Slovenska (NBS). Zdôraznil, že toto opatrenie by bolo bez negatívnych vplyvov na štátny rozpočet. Vytvorilo by sa tým konkurenčné prostredie s tým, že tento produkt by mohlo poskytovať viac ako 4000 subjektov. "Dlhodobé investičné sporenie môžu poskytovať nielen obchodníci s cennými papiermi, ale všetky finančné inštitúcie, ktoré môžu robiť riadené portfólio," priblížil. Zahŕňa to teda aj banky či správcovské spoločnosti.



Tento produkt limituje maximálnu možnú výšku vkladu na 3000 eur ročne, doba sporenia je minimálne 15 rokov a musí to byť investované do verejne obchodovateľných cenných papierov. Aktuálne zvýhodnenie má byť to, že kapitálový zisk sa nezdaňuje. Prekážka je však v tom, že tu nie je možné čerpať príspevok zamestnávateľa. "Výsledok je taký, že, keďže je to vnímané ako dlhodobé, ale je to bez možnosti čerpania príspevku zamestnávateľa, tak sa v praxi tento produkt absolútne nevyužíva," skonštatoval.



Táto téma je podľa AOCP v súčasnosti dôležitá v súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku, ktoré už bolo schválené v parlamente. "Slovensko patrí medi najrýchlejšie starnúce populácie v Európskej únii," podotkol Kopál s tým, že výhľad do budúcnosti je taký, že pomer priemerného dôchodku voči mzde klesá.