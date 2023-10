Málo pracovníkov a zmeny v energetike budú vplývať na rast ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 2. októbra (TASR) - Nedostatok pracovníkov a prechod k obnoviteľným zdrojom energie bude v dlhodobom horizonte negatívne vplývať na rast ekonomiky. Povedal to Clemens Fuest, šéf jedného z vedúcich ekonomických inštitútov Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Rast nemeckej ekonomiky bude v budúcnosti slabší," povedal Fuest pre DPA. Poukázal najmä na nepriaznivý demografický vývoj v krajine, ktorý vedie k poklesu pracovných síl.



Zároveň skritizoval postup nemeckej vlády v súvislosti s jadrovou energetikou. Nemecko ukončilo činnosť posledných jadrových elektrární v polovici apríla, pričom sa pre odklon od jadra rozhodlo po jadrovej havárii v japonskej Fukušime v roku 2011.



"Bola to chyba," povedal Fuest narážajúc na odstavenie jadrových elektrární. Poukázal pritom na výrazné zníženie dodávok ruského plynu v dôsledku vývoja udalostí na Ukrajine, na ktorú Rusko zaútočilo vo februári minulého roka. V tejto súvislosti sa nedávno ozvali nemecké chemické firmy, že pre vysoké energetické náklady budú možno musieť presunúť časť produkcie do zahraničia.



"To musíme brať vážne," povedal Fuest. Dodal, že zlepšenie v oblasti energetických dodávok by situáciu mohlo riešiť, očakáva však, že cena elektriny v Nemecku zostane vyššia než v iných krajinách.



Najväčším problémom je však podľa Fuesta nedostatok pracovných síl, a to vo viacerých sektoroch hospodárstva. "Tento faktor bude v nasledujúcich rokoch brzdiť rast nemeckej ekonomiky," povedal šéf Ifo. Pomohla by zmena legislatívy s cieľom prilákať väčší počet kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.



Ďalšou ekonomickou záťažou je permanentne vysoká inflácia v eurozóne, dodal Fuest. Na druhej strane, neočakáva, že Európska centrálna banka (ECB) bude vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať. Ako dodal, je presvedčený, že sadzby zotrvajú na terajšej úrovni dlhší čas.