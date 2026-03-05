< sekcia Ekonomika
Maloobchod eurozóny medzimesačne klesol o 0,1 %, na Slovensku o 3,5 %
Slovenské maloobchodné tržby medzimesačne klesli o 3,5 %. V rámci členov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, to bolo najvýraznejšie oslabenie.
Autor TASR
Luxemburg 5. marca (TASR) - Maloobchodné tržby eurozóny v januári podľa sezónne upravených údajov medzimesačne klesli o 0,1 %, v rámci celej Európskej únie (EÚ) sa ale o 0,1 % zvýšili. Vyplýva to z prvého odhadu, ktorého výsledky vo štvrtok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat. Medziročne sa maloobchod eurozóny v januári podľa kalendárne upravených údajov zväčšil o 2 %, v rámci celej EÚ sa posilnil o 2,3 %.
Slovenské maloobchodné tržby medzimesačne klesli o 3,5 %. V rámci členov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, to bolo najvýraznejšie oslabenie. Po Slovensku nasledovalo Slovinsko s poklesom o 1,9 % a Chorvátsko s oslabením o 1,3 %. Ani medziročne sa slovenskému maloobchodu nedarilo a jeho tržby oproti januáru 2025 sa zmenšili o 3,1 %. Bol to tiež najslabší výsledok v rámci členov EÚ. Po Slovensku nasledovalo Slovinsko s poklesom tržieb o 1,5 %.
Najviac medzimesačne v rámci štátov EÚ vzrástli maloobchodné tržby v Estónsku (4,4 %), Lotyšsku (2,8 %) a v Portugalsku (2 %). Medziročne sa najvýraznejšie posilnili v Luxembursku (24,7 %), Litve (9,3 %) a v Estónsku (8,7 %).
Medzimesačne v eurozóne stúpli tržby za predaj potravín, nápojov a tabaku o 0,3 %. Klesli však tržby za nepotravinárske tovary o 0,2 % a tržby za predaj motorových palív o 1,1 %. Medziročne v eurozóne stúpli tržby za potraviny, nápoje a tabak o 1,4 %, tržby za nepotravinárske tovary o 2,4 % a tržby za motorové palivá o 0,7 %.
