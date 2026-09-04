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Maloobchod eurozóny medzimesačne klesol najprudšie za viac ako rok
Medzimesačný pokles maloobchodných tržieb eurozóny bol prvý od apríla a zároveň bol najprudší od mája 2025. Nenaplnilo sa očakávanie trhu, že maloobchod eurozóny sa oproti júnu o 0,3 % posilní.
Autor TASR
Luxemburg 4. septembra (TASR) - Tržby maloobchodu v eurozóne v júli podľa sezónne upravených údajov medzimesačne klesli o 0,6 % a v rámci celej Európskej únie sa znížili o 0,4 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Medzimesačný pokles maloobchodných tržieb eurozóny bol prvý od apríla a zároveň bol najprudší od mája 2025. Nenaplnilo sa očakávanie trhu, že maloobchod eurozóny sa oproti júnu o 0,3 % posilní.
V rámci členských štátov Únie, z ktorých boli údaje k dispozícii, medzimesačne maloobchod najviac klesol v Nemecku (-3,4 %), Španielsku (-0,9 %) a v Taliansku a Poľsku (zhodne -0,3 %). Najviac stúpol v Lotyšsku (2,5 %), na Cypre (2 %) a v Luxembursku (1,8 %).
Medziročne maloobchod eurozóny v júli podľa kalendárne upravených údajov vzrástol o 0,6 % a v rámci celej EÚ o 1 %. V rámci krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, sa maloobchodné tržby oproti vlaňajšiemu júlu najvýraznejšie zvýšili na Cypre (8,6 %), v Lotyšsku (7,1 %) a vo Švédsku (6,4 %). Medziročný pokles nastal v Rumunsku (-5,7 %), Nemecku (-2,5 %), Taliansku (-1 %) a v Španielsku (-0,7 %).
Na Slovensku maloobchodné tržby v júli medzimesačne stúpli o 0,2 % a medziročne sa posilnili o 0,1 %.
Medzimesačný pokles maloobchodných tržieb eurozóny bol prvý od apríla a zároveň bol najprudší od mája 2025. Nenaplnilo sa očakávanie trhu, že maloobchod eurozóny sa oproti júnu o 0,3 % posilní.
V rámci členských štátov Únie, z ktorých boli údaje k dispozícii, medzimesačne maloobchod najviac klesol v Nemecku (-3,4 %), Španielsku (-0,9 %) a v Taliansku a Poľsku (zhodne -0,3 %). Najviac stúpol v Lotyšsku (2,5 %), na Cypre (2 %) a v Luxembursku (1,8 %).
Medziročne maloobchod eurozóny v júli podľa kalendárne upravených údajov vzrástol o 0,6 % a v rámci celej EÚ o 1 %. V rámci krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, sa maloobchodné tržby oproti vlaňajšiemu júlu najvýraznejšie zvýšili na Cypre (8,6 %), v Lotyšsku (7,1 %) a vo Švédsku (6,4 %). Medziročný pokles nastal v Rumunsku (-5,7 %), Nemecku (-2,5 %), Taliansku (-1 %) a v Španielsku (-0,7 %).
Na Slovensku maloobchodné tržby v júli medzimesačne stúpli o 0,2 % a medziročne sa posilnili o 0,1 %.