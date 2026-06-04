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Maloobchod eurozóny v apríli medzimesačne klesol
Na Slovensku sa maloobchodné tržby v apríli medzimesačne znížili o 1,8 %.
Autor TASR
Luxemburg 4. júna (TASR) - Tržby maloobchodu eurozóny v apríli podľa sezónne upravených údajov medzimesačne klesli o 0,4 % a v rámci celej Európskej únie sa zmenšili o 0,5 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka aprílové tržby maloobchodu eurozóny podľa predbežných údajov stúpli o 1 % a v rámci celej EÚ sa zvýšili o 0,9 %. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú vo štvrtok na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku sa maloobchodné tržby v apríli medzimesačne znížili o 1,8 %. V rámci členských štátov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, tak bolo Slovensko spolu s Belgickom na tretej najhoršej priečke. Viac sa maloobchod medzimesačne oslabil len v Dánsku (-4,5 %) a Rumunsku (-2,6 %). Medzimesačne sa posilnil maloobchod v Litve (1,9 %), na Malte (1 %) a vo Francúzsku (0,3 %).
Medziročne v rámci členov EÚ sa maloobchodné tržby v apríli najvýraznejšie zvýšili v Litve (8,9 %), Bulharsku (7,4 %) a v Luxembursku (6,6 %). Najviac maloobchodné tržby v porovnaní s aprílom minulého roka klesli v Rumunsku (-5,7 %), Belgicku (-2,1 %) a v Rakúsku (-0,6 %). Slovenské maloobchodné tržby sa v apríli medziročne zmenšili o 0,2 %.
Na Slovensku sa maloobchodné tržby v apríli medzimesačne znížili o 1,8 %. V rámci členských štátov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, tak bolo Slovensko spolu s Belgickom na tretej najhoršej priečke. Viac sa maloobchod medzimesačne oslabil len v Dánsku (-4,5 %) a Rumunsku (-2,6 %). Medzimesačne sa posilnil maloobchod v Litve (1,9 %), na Malte (1 %) a vo Francúzsku (0,3 %).
Medziročne v rámci členov EÚ sa maloobchodné tržby v apríli najvýraznejšie zvýšili v Litve (8,9 %), Bulharsku (7,4 %) a v Luxembursku (6,6 %). Najviac maloobchodné tržby v porovnaní s aprílom minulého roka klesli v Rumunsku (-5,7 %), Belgicku (-2,1 %) a v Rakúsku (-0,6 %). Slovenské maloobchodné tržby sa v apríli medziročne zmenšili o 0,2 %.