Maloobchod mal v 1. kvartáli vyššie tržby pre otvorené kamenné obchody

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenský maloobchod zaznamenal v prvom kvartáli 2022 medziročný nárast tržieb o 16 %. Stalo sa tak vďaka tomu, že kamenné obchody boli na rozdiel od minulého roka naplno otvorené. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička Wood & Company. Analýza vychádza z údajov Štatistického úradu SR a Eurostatu.



Pripomenula, že vlani počas prvého kvartálu (až do 19. apríla) boli fyzické prevádzky zatvorené. Výnimkou boli iba predajne s potravinami, drogériou či lekárne. Predaj väčšiny tovarov sa tak uskutočňoval iba cez online kanály, ktoré však boli pre väčšinu značiek iba doplnkový predajný kanál.



Oproti 1. štvrťroku 2021 sa podľa nej podarilo zvýšiť tržby predovšetkým maloobchodu s rekreačným a kultúrnym sortimentom (napríklad predajniam s hračkami, športovými potrebami, knihami či kancelárskymi potrebami), a to až o 47,9 %. Nasledoval maloobchod s tovarom pre domácnosť (napríklad predajne s textilom, železiarskym tovarom či nábytkom) s nárastom tržieb o 44,9 %.



Priblížila, že pomerne výrazný nárast tržieb na úrovni 23,2 % si však na svoje konto pripísal aj maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach. O 11,6 % vzrástli tržby čerpacím staniciam, o 11 % predajniam s IT zariadeniami. Nárast tržieb o 10,3 % evidovali predajcovia v stánkoch a na trhoch. Hypermarkety a supermarkety, ktoré sa na celkovým tržbách maloobchodu podieľajú viac ako 40 %, zaznamenali medziročný nárast tržieb o 8,4 %.



Upozornila, že jedinou oblasťou, ktorá v prvom štvrťroku 2022 evidovala medziročný pokles tržieb (o -4,9 %), je maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov, ktorého súčasťou sú aj e-shopy.



Poznamenala, že e-shopom sa v prvom štvrťroku 2022 nepodarilo zopakovať tržby z minulého roka. Spotrebiteľov zlákali otvorené kamenné prevádzky. Všetky typy maloobchodu, ktoré využívajú ako hlavný predajný kanál kamenné predajne, zaznamenali v prvom kvartáli 2022 medziročný nárast tržieb. Naopak, maloobchod mimo predajní, stánkov a trhu, ktorého súčasťou sú obchody zamerané výlučne alebo hlavne na online nakupovanie, zaznamenal ako jediný pokles tržieb (o takmer -5 %), a teda obrat z úvodu roka 2021 sa mu nepodarilo zopakovať.



Podľa Sadovskej sa tak potvrdilo, že pre veľkú skupinu spotrebiteľov je aj naďalej kľúčovým kontakt s predajcom. Zakúpený tovar chcú mať k dispozícii ihneď a pre mnohých je zase nakupovanie forma relaxu alebo zážitku. Online nakupovanie má podľa nej svoje dôležité miesto v schéme nakupovania. Ako sa ukazuje, z dlhodobého hľadiska je však ideálne v kombinácii s klasickým nakupovaním v kamenných predajniach.