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Maloobchodné tržby boli v júni 2026 medziročne vyššie o 2 %
Rast tržieb evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby na Slovensku boli v júni 2026 medziročne reálne vyššie o 2 %. Po očistení o vplyv inflácie tak maloobchod zaznamenal medziročne vyšší výkon druhý mesiac po sebe. Rast tržieb evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu. Po sezónnom očistení maloobchodné tržby medzimesačne vzrástli o 0,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýraznejší príspevok k rastu odvetvia mali špecializované predajne s ostatným tovarom, ktorých tržby medziročne vzrástli o 4,6 %. Táto druhá najvýznamnejšia zložka maloobchodu z hľadiska podielu na celkových tržbách zahŕňa najmä drogérie, lekárne, predajne textilu, obuvi či niektorých palív pre domácnosti.
Vyššie tržby v stálych cenách ako pred rokom dosiahli aj predajne s PC a IT zariadeniami (špecializované predajne so zariadeniami pre informácie), taktiež hobbymarkety, predajne nábytku a elektroniky (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť), ako aj predajne športových potrieb, kníh či hračiek (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu).
Naopak, medziročný reálny pokles tržieb opätovne zaznamenali e-shopy a zásielkový predaj (predaj mimo predajní, stánkov a trhov), a to o 6,8 %. Nižšie tržby vykázali aj hyper- a supermarkety (nešpecializované predajne), ktorých tržby klesli o 0,4 %. Obe zložky sú v odvetví kľúčovými.
V súhrne za 1. polrok 2026 maloobchodné tržby (v stálych cenách) medziročne mierne vzrástli o 0,5 %. Zlepšenie evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu.
Najvýraznejší príspevok k rastu odvetvia mali špecializované predajne s ostatným tovarom, ktorých tržby medziročne vzrástli o 4,6 %. Táto druhá najvýznamnejšia zložka maloobchodu z hľadiska podielu na celkových tržbách zahŕňa najmä drogérie, lekárne, predajne textilu, obuvi či niektorých palív pre domácnosti.
Vyššie tržby v stálych cenách ako pred rokom dosiahli aj predajne s PC a IT zariadeniami (špecializované predajne so zariadeniami pre informácie), taktiež hobbymarkety, predajne nábytku a elektroniky (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť), ako aj predajne športových potrieb, kníh či hračiek (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu).
Naopak, medziročný reálny pokles tržieb opätovne zaznamenali e-shopy a zásielkový predaj (predaj mimo predajní, stánkov a trhov), a to o 6,8 %. Nižšie tržby vykázali aj hyper- a supermarkety (nešpecializované predajne), ktorých tržby klesli o 0,4 %. Obe zložky sú v odvetví kľúčovými.
V súhrne za 1. polrok 2026 maloobchodné tržby (v stálych cenách) medziročne mierne vzrástli o 0,5 %. Zlepšenie evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu.