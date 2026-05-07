Maloobchodné tržby boli v marci 2026 medziročne vyššie o 6,2 %
Pod priaznivý výsledok sa podpísal najmä dynamický nárast tržieb v podielovo najväčšej zložke hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne) o 7,3 % ovplyvnený aj veľkonočnými nákupmi.
Bratislava 7. mája (TASR) - Maloobchodné tržby na Slovensku boli v marci 2026 medziročne reálne vyššie o 6,2 %. Rast očistený o vplyv inflácie zaznamenalo až 7 z 9 zložiek maloobchodu. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení v porovnaní s februárom 2026 medzimesačne vzrástli o 2,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pod priaznivý výsledok sa podpísal najmä dynamický nárast tržieb v podielovo najväčšej zložke hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne) o 7,3 % ovplyvnený aj veľkonočnými nákupmi. Druhým výrazným faktorom bol viac ako 22-percentný rast tržieb čerpacích staníc súvisiaci s nárastom jednotkových cien benzínov a nafty.
K priaznivému vývoju prispel aj nárast tržieb o 5,8 % v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom, kam patria aj drogérie, lekárne, predajne textilu, obuvi či niektorých palív pre domácnosti. Rast tržieb sa zdynamizoval na 6,7 % aj v hobbymarketoch, predajniach nábytku a elektroniky (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť).
Celkový medziročný vývoj tržieb v maloobchode tlmili poklesy v e-shopoch so zásielkovým predajom (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) a takisto v špecializovaných predajniach potravín, nápojov a tabaku.
V súhrne za tri mesiace roka 2026 boli maloobchodné tržby (v stálych cenách) približne rovnaké ako vlani (+0,1 %), pričom medziročné zlepšenie za 1. štvrťrok 2026 evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu.
Rast tržieb v medziročnom porovnaní počas marca 2026 dosiahli aj podniky ubytovania o 15,1 % (v stálych cenách) a rovnako podniky veľkoobchodu o 15 % (v bežných cenách). Naopak, tržby klesli (v stálych cenách) v predaji a oprave motorových vozidiel o 4 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 6,5 %.
V medzimesačnom porovnaní (po sezónnych úpravách) nárast tržieb zaznamenali v stálych cenách predaj a oprava motorových vozidiel o 25,7 % a takisto reštaurácie spolu s pohostinstvami o 10 %, v bežných cenách veľkoobchod o 16 %. Tržby v stálych cenách klesli len v ubytovaní, a to o 8,5 %.
Od začiatku roka 2026 medziročne reálne vyššie tržby registrovali ubytovanie (+20,3 % v stálych cenách) a veľkoobchod (+5,1 % v bežných cenách). Naopak, medziročný pokles tržieb v stálych cenách vykázal predaj a oprava motorových vozidiel (-7,3 %) a reštaurácie s pohostinstvami (-2 %).
