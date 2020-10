Maloobchodné tržby Británie v septembri vzrástli najviac od roku 2009

Londýn 13. októbra (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii v septembri vzrástli najviac od roku 2009. Prispelo k tomu aj opätovné vytváranie zásob v domácnostiach v súvislosti so stúpajúcim počtom nových prípadov ochorenia COVID-19. Oznámilo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (British Retail Consortium, BRC).



Podľa údajov BRC celkové maloobchodné tržby v septembri vzrástli medziročne o 5,6 %, zatiaľ čo v rovnakom období vlani klesli o 0,6 %. Ich septembrový rast bol tak najrýchlejší od decembra 2009, s výnimkou veľkonočných "deformácií".



Podobne sa aj tzv. porovnateľný predaj v obchodoch otvorených viac ako rok v septembri strmo zvýšil, o 6,1 %, po poklese o 1,3 % v rovnakom období minulého roka.



Za tri mesiace do konca septembra vzrástol porovnateľný predaj potravín medziročne o 5,1 % a celkový predaj o 5,6 %.



Septembrové údaje naznačili tiež, že zákazníci už začínajú s vianočnými nákupmi, skôr ako po minulé roky. Maloobchodníci ich v tom povzbudzujú, aby sa vyhli davom a zaistili tak bezpečnosť ľudí počas pandémie.



Susan Barrattová, riaditeľka potravinárskej poradenskej spoločnosti IGD, uviedla tiež, že koncom septembra zaznamenali hromadenie zásob, keďže zákazníci reagujú na narastajúci počet prípadov ochorenia COVID-19 a možné obmedzenia. No objem nákupov ani zďaleka nedosiahol marcovú "panickú úroveň".



Špekulácie o ďalšom tzv. lockdowne a možné zlyhanie rokovaní s Európskou úniou o obchode po brexite vyvoláva neistotu medzi zákazníkmi, dodala Barrattová.