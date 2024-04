Analytici:Maloobchodné tržby by mali rásť aj v nasledujúcich mesiacoch

Bratislava 5. apríla (TASR) - Pokles inflácie a rast reálnych miezd by sa mal v nasledujúcich mesiacoch prejaviť aj vo zvýšenej spotrebe domácností, a tým aj v raste maloobchodných tržieb. Po zverejnení februárového medziročného rastu tržieb v maloobchode a viac ako 5 % sa na tom zhodli analytici Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank a Marián Kočiš zo Slovenskej sporiteľne.



"Vďaka nižšej miere inflácie a stále pokračujúcemu rastu nominálnych miezd budú reálne mzdy v roku 2024 rásť na podobnej úrovni ako vo 4. kvartáli 2023. Rast podporí aj odolný trh práce a dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch. Domácnosti sa tak ocitnú v priaznivejšej situácii, ktorá na celoročnej báze umožní návrat maloobchodných tržieb aj celkovej spotreby domácností do plusu," uviedol Kočiš.



Koršňák dodal, že pod rast tržieb domácich obchodníkov sa podpisuje obnovená spotrebiteľská dôvera domácností, ktorá pozitívne reaguje na ustupujúcu infláciu i stále relatívne robustný trh práce. Analytik priblížil, že za februárovým medziročným rastom maloobchodných tržieb je aj nižšia porovnávacia základňa, ale i prestupný rok, ktorý februáru pridal jeden deň navyše. Spotreba domácností by mala byť podľa Koršňáka v tomto roku jedným z hlavných motorov ekonomického rastu.



Celkovú spotrebu v nasledujúcich mesiacoch môže podľa Kočiša postupne podporiť aj očakávané uvoľňovanie menovej politiky zo strany ECB, čo by mohlo povzbudiť pozitívnu náladu v spotrebiteľskej dôvere, a teda aj v nákupnom správaní. "Na druhej strane možno očakávať, že očakávané konsolidačné opatrenia, ktoré vláda prinesie v priebehu najbližších mesiacov, budú oživovanie spotreby do istej miery brzdiť, keďže sa v nejakej miere dotknú aj domácností," upozornil analytik.