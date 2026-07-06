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Maloobchodné tržby by podľa analytikov mali po miernom raste stagnovať
Analytik pripomenul, že spotrebiteľská dôvera sa v júni síce ďalej zdvíhala z aprílového dna, avšak stále zotrvávala blízko svojich 3-ročných miním.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Prekvapivý májový mierny rast maloobchodných tržieb medziročne o 0,9 % a medzimesačne o 0,1 % sa v letných mesiacoch nepodarí udržať a spotreba obyvateľov skĺzne opäť do červených čísiel. Dôvodom je nízka spotrebiteľská dôvera v kombinácii s bežiacou fiškálnou konsolidáciou, ktorá zasahuje do čistých príjmov domácností, upozornili analytici Maximilián Wéber zo Slovenskej sporiteľne a Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
„Očakávame napriek májovému zlepšeniu, že maloobchodné tržby v roku 2026 ostanú pod tlakom a v reálnom vyjadrení budú skôr stagnovať, čo naznačuje aj slabý 0,2-percentný kumulatívny nárast maloobchodu od začiatku roka,“ uviedol Wéber.
Domácnosti budú podľa Wébera pretrvávajúce obavy pravdepodobne skôr viesť k tvorbe úspor a zároveň k odkladaniu zásadnejších nákupov, ktoré nie sú nevyhnutné, a to najmä preto, lebo inflácia a vyššie ceny pohonných látok už čiastočne ukrojili z úspor. Túto situáciu ešte zhorší zvýšenie úrokových sadzieb ECB, ktoré prostredníctvom vyššej ceny peňazí obmedzí prístup domácností k úverom.
Kým domácnosti podľa Koršňáka prekvapivo obnovili „drobnú“ spotrebu nepotravinového tovaru, veľké nákupy majú najskôr tendenciu stále odkladať. Naznačujú to i tržby z predaja a údržby áut. Tie v máji podľa údajov Štatistického úradu v porovnaní s aprílom (po očistení o sezónu) klesli o 2,7 %. Ich medziročný pokles sa prehĺbil z -8,2 % až na -12,5 %, čo je najvýraznejší medziročný pokles od pandemického záveru roka 2020.
Analytik pripomenul, že spotrebiteľská dôvera sa v júni síce ďalej zdvíhala z aprílového dna, avšak stále zotrvávala blízko svojich 3-ročných miním. „Nízka spotrebiteľská dôvera tak otvára otázky o udržateľnosti jarného oživenia tržieb,“ upozornil Koršňák. V kombinácii s fiškálnou konsolidáciou, ktorá zasahuje do čistých príjmov domácností, i s očakávaným opätovným zhoršením vývoja na trhu práce analytik predpokladá, že prekvapivý jarný rast tržieb nebude mať dlhé trvanie a už počas letných mesiacoch by sa tržby mohli vrátiť naspäť do červených čísel.
„Očakávame napriek májovému zlepšeniu, že maloobchodné tržby v roku 2026 ostanú pod tlakom a v reálnom vyjadrení budú skôr stagnovať, čo naznačuje aj slabý 0,2-percentný kumulatívny nárast maloobchodu od začiatku roka,“ uviedol Wéber.
Domácnosti budú podľa Wébera pretrvávajúce obavy pravdepodobne skôr viesť k tvorbe úspor a zároveň k odkladaniu zásadnejších nákupov, ktoré nie sú nevyhnutné, a to najmä preto, lebo inflácia a vyššie ceny pohonných látok už čiastočne ukrojili z úspor. Túto situáciu ešte zhorší zvýšenie úrokových sadzieb ECB, ktoré prostredníctvom vyššej ceny peňazí obmedzí prístup domácností k úverom.
Kým domácnosti podľa Koršňáka prekvapivo obnovili „drobnú“ spotrebu nepotravinového tovaru, veľké nákupy majú najskôr tendenciu stále odkladať. Naznačujú to i tržby z predaja a údržby áut. Tie v máji podľa údajov Štatistického úradu v porovnaní s aprílom (po očistení o sezónu) klesli o 2,7 %. Ich medziročný pokles sa prehĺbil z -8,2 % až na -12,5 %, čo je najvýraznejší medziročný pokles od pandemického záveru roka 2020.
Analytik pripomenul, že spotrebiteľská dôvera sa v júni síce ďalej zdvíhala z aprílového dna, avšak stále zotrvávala blízko svojich 3-ročných miním. „Nízka spotrebiteľská dôvera tak otvára otázky o udržateľnosti jarného oživenia tržieb,“ upozornil Koršňák. V kombinácii s fiškálnou konsolidáciou, ktorá zasahuje do čistých príjmov domácností, i s očakávaným opätovným zhoršením vývoja na trhu práce analytik predpokladá, že prekvapivý jarný rast tržieb nebude mať dlhé trvanie a už počas letných mesiacoch by sa tržby mohli vrátiť naspäť do červených čísel.