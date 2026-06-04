< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v apríli medziročne klesli o 0,2 %
Výsledok odvetvia ovplyvnil najmä prepad tržieb o 7,3 % v podielovo najväčšej zložke odvetvia - v hyper a supermarketoch, ako aj výrazné zaostávanie tržieb e-shopov so zásielkovým predajom o 9,2 %.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Tržby slovenského maloobchodu po očistení o infláciu sa v apríli 2026 udržali medziročne na približne rovnakej úrovni, keď klesli iba o 0,2 %. Nižšiu hodnotu tržieb ako v rovnakom období pred rokom po očistení o vplyv inflácie zaznamenali štyri z deviatich zložiek maloobchodu. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Výsledok odvetvia ovplyvnil najmä prepad tržieb o 7,3 % v podielovo najväčšej zložke odvetvia - v hyper a supermarketoch, ako aj výrazné zaostávanie tržieb e-shopov so zásielkovým predajom o 9,2 %. Medziročný pokles tržieb v zásielkovom predaji pretrváva už 18 mesiacov v rade.
Naopak, pozitívny vplyv na výsledok odvetvia mali dynamický rast tržieb o 7 % v druhej podielovo najväčšej zložke v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom, kam patria aj drogérie, lekárne, predajne textilu, obuvi či niektorých palív pre domácnosti. Darilo sa najmä predajniam s kozmetickými a toaletnými výrobkami. Druhý najvýznamnejší pozitívny vplyv mal dvojciferný rast tržieb v hobymarketoch, predajniach nábytku a elektroniky.
Nárasty tržieb do 9 % evidovali aj špecializované predajne pre informatiku a komunikácie, ako aj čerpacie stanice. Tento rast však súvisel s nárastom jednotkových cien pohonných látok. Maloobchodné tržby medzimesačne, v porovnaní s marcom 2026, po sezónnom očistení klesli o 1,8 %. V súhrne za štyri mesiace roka 2026 boli maloobchodné tržby (v stálych cenách) približne rovnaké ako vlani (+0,1 %), pričom medziročné zlepšenie evidovalo päť z deviatich zložiek maloobchodu.
Rast tržieb v medziročnom porovnaní počas apríla 2026 dosiahli aj podniky ubytovania o 16,7 % (v stálych cenách) a tiež podniky veľkoobchodu o 4,7 % (v bežných cenách). Naopak, tržby klesli (v stálych cenách) v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,2 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 2,7 %.
V medzimesačnom porovnaní nárast tržieb v stálych cenách zaznamenalo len ubytovanie, a to o 4,1 %. Naopak, tržby klesli po prepočte do stálych cien v predaji vrátane opráv motorových vozidiel o 6,5 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 1,8 %, a tiež vo veľkoobchode o 5,6 % v bežných cenách.
V súhrne za štyri mesiace od začiatku roka 2026 medziročne reálne vyššie tržby registrovali ubytovanie, a to o 19,4 % v stálych cenách a veľkoobchod, ktorý si pripísal 5 % v bežných cenách. Naopak, medziročný pokles tržieb o 7,5 % v stálych cenách vykázal predaj a oprava motorových vozidiel a tiež reštaurácie s pohostinstvami (-2,2 %).
Výsledok odvetvia ovplyvnil najmä prepad tržieb o 7,3 % v podielovo najväčšej zložke odvetvia - v hyper a supermarketoch, ako aj výrazné zaostávanie tržieb e-shopov so zásielkovým predajom o 9,2 %. Medziročný pokles tržieb v zásielkovom predaji pretrváva už 18 mesiacov v rade.
Naopak, pozitívny vplyv na výsledok odvetvia mali dynamický rast tržieb o 7 % v druhej podielovo najväčšej zložke v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom, kam patria aj drogérie, lekárne, predajne textilu, obuvi či niektorých palív pre domácnosti. Darilo sa najmä predajniam s kozmetickými a toaletnými výrobkami. Druhý najvýznamnejší pozitívny vplyv mal dvojciferný rast tržieb v hobymarketoch, predajniach nábytku a elektroniky.
Nárasty tržieb do 9 % evidovali aj špecializované predajne pre informatiku a komunikácie, ako aj čerpacie stanice. Tento rast však súvisel s nárastom jednotkových cien pohonných látok. Maloobchodné tržby medzimesačne, v porovnaní s marcom 2026, po sezónnom očistení klesli o 1,8 %. V súhrne za štyri mesiace roka 2026 boli maloobchodné tržby (v stálych cenách) približne rovnaké ako vlani (+0,1 %), pričom medziročné zlepšenie evidovalo päť z deviatich zložiek maloobchodu.
Rast tržieb v medziročnom porovnaní počas apríla 2026 dosiahli aj podniky ubytovania o 16,7 % (v stálych cenách) a tiež podniky veľkoobchodu o 4,7 % (v bežných cenách). Naopak, tržby klesli (v stálych cenách) v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,2 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 2,7 %.
V medzimesačnom porovnaní nárast tržieb v stálych cenách zaznamenalo len ubytovanie, a to o 4,1 %. Naopak, tržby klesli po prepočte do stálych cien v predaji vrátane opráv motorových vozidiel o 6,5 %, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 1,8 %, a tiež vo veľkoobchode o 5,6 % v bežných cenách.
V súhrne za štyri mesiace od začiatku roka 2026 medziročne reálne vyššie tržby registrovali ubytovanie, a to o 19,4 % v stálych cenách a veľkoobchod, ktorý si pripísal 5 % v bežných cenách. Naopak, medziročný pokles tržieb o 7,5 % v stálych cenách vykázal predaj a oprava motorových vozidiel a tiež reštaurácie s pohostinstvami (-2,2 %).