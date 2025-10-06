< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v auguste šiestykrát tento rok medziročne klesli
Pokles tržieb evidovalo v auguste šesť z deviatich zložiek odvetvia. Najvýznamnejší vplyv mal pokles tržieb e-shopov a zásielkového predaja o 12,5 %, ako aj predajní potravín a tabaku o 14,7 %.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Maloobchodné tržby na Slovensku v auguste medziročne klesli o 0,7 %. Šiestykrát v tomto roku tak tržby nedokázali rásť rýchlejšie ako inflácia. Od celkovo horšieho výsledku odvetvie uchránil rast podielovo významnejších zložiek maloobchodu, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Reálny rast tržieb evidovali iba podielovo významnejšie zložky odvetvia vrátane hypermarketov a supermarketov, ich výsledky však nedokázali vykompenzovať poklesy vo väčšine zložiek predaja,“ konštatovali štatistici.
Pokles tržieb evidovalo v auguste šesť z deviatich zložiek odvetvia. Najvýznamnejší vplyv mal pokles tržieb e-shopov a zásielkového predaja o 12,5 %, ako aj predajní potravín a tabaku o 14,7 %. Spomedzi pozitívnych vplyvov celkovému výsledku pomohol medziročný rast do 5 % v hyper- a supermarketoch, ako aj v špecializovaných predajniach odevov, drogérie, obuvi či lekárňach.
Po sezónnom očistení tržby maloobchodu v auguste medzimesačne zostali na júlovej úrovni.
V súhrne za osem mesiacov maloobchodné tržby podľa ŠÚ SR medziročne klesli o 0,9 %, pričom pokles evidovalo rovnako šesť z deviatich zložiek maloobchodu. „Najdynamickejšie dvojciferné prepady sa prejavili v podielovo menších zložkách, v predajniach potravín a tabaku (špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku), a tiež v kníhkupectvách, hračkárstvach či predajniach športových potrieb (špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu),“ priblížil úrad.
Z ostatných zložiek vnútorného obchodu vyššie tržby ako pred rokom evidoval v auguste veľkoobchod o 5,1 % a ubytovanie o 1 %. Naopak, tržby medziročne klesli v predaji a oprave motorových vozidiel o 5 %, ako aj v reštauráciách a pohostinstvách o 0,8 %.
Po sezónnych úpravách nárast tržieb v medzimesačnom porovnaní evidovalo ubytovanie o 16,3 % a činnosti reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %. Naopak, medzimesačný pokles zaznamenal predaj motorových vozidiel vrátane ich opráv o 2,4 %. Veľkoobchod zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca.
„V súhrne za osem mesiacov roka 2025 boli tržby medziročne vyššie vo všetkých zložkách vnútorného obchodu s výnimkou maloobchodu. Rast v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahol 2,5 %, vo veľkoobchode 5,5 %, v ubytovaní 1,4 % a v reštauráciách a pohostinstvách 1,6 %,“ doplnili štatistici.
