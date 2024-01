Maloobchodné tržby v Británii klesli najprudšie za takmer tri roky

Londýn 19. januára (TASR) - Tržby v britskom maloobchode zaznamenali v závere minulého roka najvýraznejší pokles za takmer tri roky, čo zvýšilo riziko, že britská ekonomika skĺzla vo 4. štvrťroku do recesie. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Objem maloobchodných tržieb v Británii klesol v decembri medzimesačne o 3,2 %, čo predstavuje najprudší pokles od januára 2021. Zverejnené údaje sú navyše podstatne horšie, než predpokladali analytici, ktorí počítali s poklesom o 0,5 %.



Maloobchodné tržby by mohli z hrubého domáceho produktu (HDP) odkrojiť vo 4. štvrťroku 0,04 percentuálneho bodu, uviedli štatistici. To by mohlo rozhodnúť o tom, či britská ekonomika bude vo 4. kvartáli stagnovať, alebo zaznamená mierny pokles. V 3. kvartáli pritom klesla o 0,1 % a v prípade poklesu aj v ďalšom štvrťroku by to znamenalo, že skĺzla do technickej recesie.



Veľmi zle sa vyvíjali tržby v obchodoch s potravinami, ktoré klesli o 3,1 %. "Zaznamenali najvýraznejší pokles od mája 2021," povedala Heather Bovillová z ONS. Ako dôvod uviedla predčasné predvianočné nákupy, ktoré britskí spotrebitelia uskutočnili už v novembri. Za daný mesiac sa maloobchodné tržby zvýšili medzimesačne o 1,4 %.



Za celý rok 2023 klesli tržby v britskom maloobchode o 2,8 %. Zaznamenali tak najnižšiu úroveň od roku 2018.