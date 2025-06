Maloobchodné tržby v Británii klesli v máji najprudšie za 1,5 roka

Londýn 20. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii klesli v máji viac, než sa čakalo, pričom pokles bol najvýraznejší za približne 1,5 roka. Najviac ich ovplyvnil slabší predaj potravín a oblečenia, klesli však aj výdavky Britov na alkohol či v obchodoch pre dom a záhradu. Údaje britského štatistického úradu ONS zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Tržby v britskom maloobchode klesli v máji oproti aprílu o 2,7 % po aprílovom raste o 1,3 %. Májový výsledok predstavuje najvýraznejší medzimesačný pokles od decembra 2023. Údaje sú výrazne horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí s poklesom počítali, očakávali však, že dosiahne iba 0,5 %.



Podľa štatistikov bol máj zvlášť nepriaznivý pre supermarkety, ktoré zaznamenali výrazný pokles predaja potravín. Hannah Finselbachová z ONS však uviedla, že okrem obchodov s potravinami klesol počet nakupujúcich aj v obchodoch s oblečením a s výrobkami pre dom a záhradu. Dopyt v druhom menovanom segmente ovplyvnilo počasie. To aprílové bolo do veľkej miery slnečné a prilákalo do týchto obchodov viac ľudí.



Medziročne klesli tržby v britskom maloobchode v máji o 1,3 % po aprílovom päťpercentnom raste. Tržby bez započítania pohonných látok klesli rovnako o 1,3 %, zatiaľ čo v apríli zaznamenali rast o 5,2 %.