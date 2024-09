Maloobchodné tržby v Británii pokračovali v auguste v raste

Londýn 3. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii zaznamenali v auguste ďalší rast, tempo rastu však bolo štvornásobne miernejšie než v rovnakom mesiaci minulého roka. Na druhej strane, oproti priemeru za ostatné tri mesiace bol augustový rast maloobchodných tržieb podstatne vyšší. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC). Informoval o tom portál RTTNews.



Celkové tržby v britskom maloobchode vzrástli v auguste medziročne o 1 %. Na porovnanie, v auguste minulého roka rast predstavoval 4,1 %. Avšak rast za tri mesiace od júna do konca augusta dosiahol v priemere 0,4 %.



Pod trojmesačné tempo rastu maloobchodných tržieb sa podpísali tržby z predaja potravín. Tie sa za obdobie od júna do konca augusta zvýšili medziročne o 2,9 %.



Tržby z predaja nepotravinových produktov však zaznamenali pokles o 1,7 %, za čím je najmä predaj v kamenných obchodoch. V nich tržby z predaja nepotravinových výrobkov klesli o 2,8 %. K zmierneniu celkového poklesu tržieb v tomto segmente prispel online obchod, v rámci ktorého tržby z predaja nepotravinových produktov vzrástli, a to o 1,5 %.