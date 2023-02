Maloobchodné tržby v Británii sa v januári nečakane zvýšili

Londýn 17. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii zaznamenali na začiatku roka nečakané zotavenie, k čomu prispel vývoj v nepotravinových sektoroch. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS. Informovali o tom servery RTTNews a tradingeconomics.



Podľa štatistikov sa aj napriek vyššej inflácii maloobchodné tržby v Británii zvýšili oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,5 %, zatiaľ čo v decembri o 1,2 % klesli. Údaje vysoko prekonali očakávania, keďže analytici počítali iba so spomalením poklesu maloobchodných tržieb na 0,3 %.



Tržby v obchodoch s potravinami v januári klesli, a to o 0,5 %, vykompenzovali ich však tržby z predaja nepotravinových výrobkov. Tržby z predaja v obchodoch mimo sektora potravín sa zvýšili o 0,6 % po tom, ako v decembri medzimesačne klesli o 2,5 %.



Navyše tržby z predaja pohonných látok rástli výraznejším tempom než v závere minulého roka. V januári sa zvýšili o 1,7 %, zatiaľ čo v decembri iba o 0,3 %.



Bez započítania palív sa maloobchodné tržby v Británii zvýšili v januári medzimesačne o 0,4 %. V decembri klesli o 1,4 %. Aj v tomto prípade údaje prekonali očakávania, keď analytici počítali za január s nulovým rastom.