< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Británii sa v októbri výrazne zotavili
Tržby z nepotravinových obchodov sa zvýšili o 1,1 %. Prispel k tomu vyšší dopyt po športových produktoch, hrách a hračkách.
Autor TASR
Londýn 20. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii pokračujú vo výkyvoch. Po poklese v júli, raste v auguste a opätovnom poklese v septembri sa minulý mesiac zasa vrátili k rastu, pričom rast vysoko prekonal očakávania. Prispeli k tomu ako tržby z predaja potravín, tak tie z predaja mimo potravinového sektora. Informovali o tom agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics.
Tržby v britskom maloobchode vzrástli v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,7 % po 0,6-percentnom poklese v septembri. Ekonómovia očakávali, že tržby vykážu nulové tempo rastu.
Tržby v obchodoch s potravinami sa v októbri medzimesačne zvýšili o 0,8 % po októbrovom 0,3-percentnom poklese. Podpísala sa pod to najmä vládna kampaň Be Ready (Buď pripravený), v rámci ktorej vláda vyzvala spotrebiteľov, aby si doma vytvorili zásoby na tri dni. Dôvodom je hrozba výpadku základných služieb, ako sú dodávky elektriny, vody a internetu, extrémne počasie a bezpečnostné riziká, ako je napríklad sabotáž kritickej infraštruktúry.
Tržby z nepotravinových obchodov sa zvýšili o 1,1 %. Prispel k tomu vyšší dopyt po športových produktoch, hrách a hračkách. Vzrástli aj tržby z predaja oblečenia, a to najmä prostredníctvom online nákupov.
Na medziročnej báze pokračovali maloobchodné tržby v Británii v raste, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. V septembri sa zvýšili o 0,4 % a v októbri o 2,3 %. Aj v tomto prípade prekonali očakávania, keď ekonómovia počítali s medziročným rastom tržieb na úrovni 1,7 %.
Tržby v britskom maloobchode vzrástli v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,7 % po 0,6-percentnom poklese v septembri. Ekonómovia očakávali, že tržby vykážu nulové tempo rastu.
Tržby v obchodoch s potravinami sa v októbri medzimesačne zvýšili o 0,8 % po októbrovom 0,3-percentnom poklese. Podpísala sa pod to najmä vládna kampaň Be Ready (Buď pripravený), v rámci ktorej vláda vyzvala spotrebiteľov, aby si doma vytvorili zásoby na tri dni. Dôvodom je hrozba výpadku základných služieb, ako sú dodávky elektriny, vody a internetu, extrémne počasie a bezpečnostné riziká, ako je napríklad sabotáž kritickej infraštruktúry.
Tržby z nepotravinových obchodov sa zvýšili o 1,1 %. Prispel k tomu vyšší dopyt po športových produktoch, hrách a hračkách. Vzrástli aj tržby z predaja oblečenia, a to najmä prostredníctvom online nákupov.
Na medziročnej báze pokračovali maloobchodné tržby v Británii v raste, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. V septembri sa zvýšili o 0,4 % a v októbri o 2,3 %. Aj v tomto prípade prekonali očakávania, keď ekonómovia počítali s medziročným rastom tržieb na úrovni 1,7 %.