Maloobchodné tržby v Británii vykázali v septembri nečakaný rast
Londýn 24. októbra (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii zaznamenali v septembri rast štvrtý mesiac v rade, pričom prekvapili analytikov, ktorí očakávali pokles. Prispel k tomu najmä zvýšený dopyt po nepotravinových produktoch, najmä oblečení. Informovali o tom agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu.
Tržby v britskom maloobchode vzrástli v septembri medzimesačne o 0,5 % po 0,6-percentnom raste v auguste. Napriek spomaleniu tempa rastu sú výsledky podstatne lepšie, než čakávali analytici. Tí počítali s poklesom zhruba o 0,2 %.
Vývoj tržieb výrazne ovplyvnil predaj v nepotravinových obchodoch. Tržby v tomto segmente vzrástli oproti augustu o 0,9 %, pričom výrazne ich podporili obchody s oblečením, ale aj s elektronikou.
Lepšie než očakávané výsledky zaznamenali tržby v britskom maloobchode v septembri aj v medziročnom porovnaní. Vzrástli o 1,5 % po 0,7-percentnom raste v auguste. To je najvyšší rast maloobchodných tržieb v ostrovnej krajine od apríla, v ktorom sa zvýšili o 2,8 %. Analytici pritom očakávali, že tempo rastu sa spomalí na 0,6 %.
