Maloobchodné tržby v Británii vzrástli, prvýkrát za šesť mesiacov

Londýn 19. novembra (TASR) - Britské maloobchodné tržby zaznamenali v októbri rast, prvý za šesť mesiacov. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad.



Podľa úradu vzrástli tržby v britskom maloobchode v októbri oproti septembru o 0,8 % po septembrovej stagnácii. Znamená to prvý rast od apríla. Tempo rastu zároveň prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali s ich zvýšením o 0,5 %.



Najvýraznejšie sa pod rast maloobchodných tržieb podpísali tržby v nepotravinových obchodoch. V nich sa zvýšili o 4,2 %, pričom výrazne rástli tržby z predaja hračiek, hier, športového a iného oblečenia. Naopak, tržby z predaja v obchodoch s potravinami klesli, a to o 0,3 %.



Tržby z predaja pohonných látok sa znížili o vyše 6 %. Bez ich započítania sa tržby v britskom maloobchode zvýšili v októbri o 1,6 %. Aj v tomto prípade údaje prekonali odhady analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb mimo pohonných látok o 0,6 %.



Medziročne sa maloobchodné tržby v Británii znížili o 1,3 %. Tempo poklesu sa tak výrazne zrýchlilo, keď v septembri tržby v maloobchode klesli o 0,6 %. Napriek tomu bol výsledok lepší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so zrýchlením poklesu až na 2 %.