Maloobchodné tržby v Británii vzrástli výraznejšie, než sa čakalo

Londýn 24. marca (TASR) - Maloobchodné tržby v Británii zaznamenali vo februári omnoho prudší rast, než sa predpokladalo. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad ONS, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



ONS uviedol, že tržby v britskom maloobchode vzrástli vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,2 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom o 0,2 %. Navyše štatistici revidovali údaje za január smerom nahor, z pôvodného rastu na úrovni 0,5 % na rast o 0,9 %.



Februárové tempo rastu maloobchodných tržieb, najvyššie za štyri mesiace, podporili najmä tržby v obchodoch s nepotravinovým tovarom, kde sa tržby zvýšili o 2,4 %. Rast však zaznamenali aj obchody s potravinami, a to o 0,9 %. V prípade internetových obchodov sa tržby zvýšili o 0,2 %.



Naopak tržby z predaja pohonných látok klesli o 1,1 %. Toto zníženie tak dosiahlo rozsah januárového rastu, pod ktorý sa pravdepodobne podpísali štrajky na železnici, ktoré prinútili Britov vo väčšej miere používať autá.



Britská centrálna banka, ktorá vo štvrtok (23. 3.) zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,25 %, uviedla, že naďalej očakáva rýchlejšie spomaľovanie miery inflácie v nasledujúcich mesiacoch, než pôvodne predpokladala. Týka sa to obdobia apríl až jún.



Britská ekonomika by sa podľa nových odhadov Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) mohla vyhnúť recesii, s ktorou sa počítalo ešte v novembri. Aj napriek tomu však OBR minulý týždeň upozornil, že napriek zlepšenej prognóze v porovnaní s tou z novembra čaká Britov výrazný pokles životnej úrovne. Ako úrad dodal, životná úroveň sa na predpandemické obdobie nedostane skôr ako v roku 2027.