Maloobchodné tržby v Českej republike vzrástli v októbri o 2,8 %
Ukázali to v piatok údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Autor TASR
Praha 5. decembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Českej republike v októbri 2025 vzrástli, aj keď menej, ako očakávali analytici. Ukázali to v piatok údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa štatistík sa maloobchodný predaj v susednej krajine v októbri 2025 zvýšil medziročne o 2,8 %, rovnako ako v septembri po revízii smerom nahor. Analytici však očakávali, že sa tempo rastu maloobchodných tržieb v Česku v októbri zrýchli na 3 %.
Štatistiky odhalili, že v októbri sa v ČR zrýchlil rast tržieb z predaja nepotravinárskych výrobkov (na 4,3 % z 3,2 % v septembri), zatiaľ čo v prípade predaja motorových palív sa, naopak, spomalil (na 5,5 % z 9,4 %). A tržby z potravín, nápojov a tabaku opäť klesli (-0,3 % oproti -0,2 %).
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa maloobchodné tržby v Česku v októbri zvýšili o 0,4 % po poklese o 0,2 % v septembri.
