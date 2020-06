Praha 5. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v Česku klesli v apríli o vyše desatinu, pod čo sa podpísal najmä prepad pri nepotravinovom tovare. Klesli však aj tržby z predaja potravín. Ukázali to v piatok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Ako uviedol ČSÚ, ktorého údaje zverejnil server iDNES.cz, v apríli klesli tržby v českom maloobchode medziročne o 11 %. Tržby klesali vo všetkých segmentoch, dokonca aj za potraviny minuli Česi po očistení o počet kalendárnych dní o 3,4 % menej než vlani.



Ide o najhorší mesačný výsledok od začiatku roka. Číslo síce nevyzerá tak zle, ale ak sa do štatistík započíta aj motosegment, potom prepad dosahuje viac než pätinu, konkrétne 21,2 %. Naopak, nový koronavírus podporil nákupy cez internet, kde si obchodníci v apríli polepšili o 47,5 %.



Tržby z predaja nepotravinových tovarov klesli v apríli o 15,3 %, pričom niektoré sektory ekonomiky utrpeli ešte viac. Predajne oblečenia a obuvi oznámili prepad o 81,1 % po marcovom poklese o 65 %. Predajne s výrobkami na kultúru, šport a rekreáciu zaznamenali pokles tržieb o 55,1 % a tržby za pohonné látky sa znížili o viac než 17 %.



Ekonómovia však predpokladajú, že najhorší mesiac má Česko za sebou. Už májové výsledky by mohli vďaka postupnému uvoľňovaniu karanténnych opatrení ukazovať menší prepad.