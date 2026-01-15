< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Česku rástli najvýraznejšie za päť mesiacov
Výrazne sa pod to podpísal zvýšený dopyt po nepotravinových produktoch, kde sa tržby zvýšili o viac než 6 %.
Autor TASR
Praha 15. januára (TASR) - Maloobchodné tržby v Česku zaznamenali v novembri 2025 ďalší rast, pričom tempo rastu bolo najvýraznejšie za päť mesiacov. Výrazne sa pod to podpísal zvýšený dopyt po nepotravinových produktoch, kde sa tržby zvýšili o viac než 6 %. Uviedol to vo štvrtok Český štatistický úrad (ČSÚ).
Tržby v českom maloobchode bez započítania predaja áut a motocyklov sa v novembri po úprave o kalendárne vplyvy zvýšili medziročne o 4,6 % po októbrovom raste o 2,4 %. Tempo rastu bolo najvyššie od júna, v ktorom tržby vzrástli o 4,8 %.
Navyše, rast prekonal aj očakávania analytikov. Tí počítali s medziročným rastom o 3,4 %.
Vývoj maloobchodných tržieb v Česku ovplyvnil najmä predaj nepotravinových produktov. V rámci tohto segmentu sa tržby v novembri zvýšili medziročne o 6,3 % po 3,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov vzrástli o 1,1 %, čo predstavuje návrat k rastu, keď v októbri klesli o 0,4 %.
Výrazný rast zaznamenal aj predaj palív pre motorové vozidlá v špecializovaných obchodoch. Zvýšil sa o 6 % potom, ako v októbri vzrástol o 4,3 %.
Výrazne vzrástli aj maloobchodné tržby v rámci online predaja. Rast v tomto prípade dosiahol v novembri 15,2 %.
V medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby v Česku upravené o sezónne vplyvy vzrástli v novembri o 0,8 %. V októbri sa po revízii smerom nadol zvýšili o 0,3 %.
