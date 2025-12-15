< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Číne rástli najpomalšie za takmer tri roky
Vláda v Pekingu sa v posledných rokoch snaží oživiť spotrebiteľský dopyt, ktorý zostáva utlmený najmä v dôsledku pretrvávajúcej krízy na trhu s nehnuteľnosťami.
Autor TASR
Peking 15. decembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Číne rástli v novembri najpomalším tempom za takmer tri roky. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa zvýšili o 1,3 %, čo bol najslabší prírastok od decembra 2022, keď sa v krajine skončili prísne protipandemické opatrenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje čínskeho štatistického úradu.
Vláda v Pekingu sa v posledných rokoch snaží oživiť spotrebiteľský dopyt, ktorý zostáva utlmený najmä v dôsledku pretrvávajúcej krízy na trhu s nehnuteľnosťami. Druhú najväčšiu svetovú ekonomiku napriek poklesu domácej spotreby naďalej podporuje silný export, ktorý zostáva odolný napriek obchodnej vojne so Spojenými štátmi. Minulý týždeň Svetová banka (SB) zlepšila prognózu čínskej ekonomiky, ktorá by mala v tomto roku posilniť o 4,9 % a v roku 2026 o 4,4 %. Inštitúcia zároveň uviedla, že v nasledujúcich rokoch sa Čína bude viac spoliehať na domáci dopyt, zatiaľ čo teraz hospodárstvo ťahá najmä export.
Vláda v Pekingu sa v posledných rokoch snaží oživiť spotrebiteľský dopyt, ktorý zostáva utlmený najmä v dôsledku pretrvávajúcej krízy na trhu s nehnuteľnosťami. Druhú najväčšiu svetovú ekonomiku napriek poklesu domácej spotreby naďalej podporuje silný export, ktorý zostáva odolný napriek obchodnej vojne so Spojenými štátmi. Minulý týždeň Svetová banka (SB) zlepšila prognózu čínskej ekonomiky, ktorá by mala v tomto roku posilniť o 4,9 % a v roku 2026 o 4,4 %. Inštitúcia zároveň uviedla, že v nasledujúcich rokoch sa Čína bude viac spoliehať na domáci dopyt, zatiaľ čo teraz hospodárstvo ťahá najmä export.